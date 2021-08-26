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曾獲川普支持 退休球星喬州參選

記者顏伶如／綜合報導
曾獲前總統川普(左)公開支持的59歲退休球星沃克(中)，25日宣布角逐喬治亞州聯邦參議員共和黨初選。(美聯社)
曾獲前總統川普(左)公開支持的59歲退休球星沃克(中)，25日宣布角逐喬治亞州聯邦參議員共和黨初選。(美聯社)

曾獲得前總統川普公開支持的59歲退休球星沃克(Herschel Walker)，25日宣布參加喬治亞州聯邦參議員共和黨初選；有線電視新聞網(CNN)分析，沃克有意參加2022年期中選舉的消息已流傳數月，某些共和黨員則對身為政壇新人的沃克是否有能力在選舉中勝出憂心，害怕共和黨恐將因此輸掉一手好牌。

沃克25日上午發表聲明指出：「我們國家已走到十字路口，我無法繼續坐在場邊看著。」他表示，進入參院後，他將為保守派價值理念挺身而出，「讓我們國家朝正確方向前進」。

沃克曾是喬治亞大學(University of Georgia)足球隊員，1982年曾獲海斯曼獎(Heisman Trophy)；沃克與川普淵源深厚，2020年大選期間多次接受媒體訪問時力挺川普。

1980年代，當時身為紐約房地產大亨的川普買下美國足球聯盟(United States Football League)新澤西將軍隊(New Jersey Generals)時，沃克是隊員之一。

川普的一些政治盟友最近大力推動沃克在喬州參選，理由是沃克是擁有知名度，足以代表保守派非洲裔民眾，有機會與民主黨籍現任喬州參議員、非洲裔民權領袖兼牧師沃諾克(Raphael Warnock)一較高下。

CNN報導分析，共和黨選舉策略專家及共和黨籍喬州國會議員擔心沃克的出現可能讓共和黨輸掉一手好牌，跟原本有希望斬獲的喬州席次擦身而過。

美聯社報導，沃克曾對前妻做出暴力威脅，對於開立公司「復興男士食品服務」(Renaissance Man Food Services)的營利與員工規模，則有吹噓灌水之嫌；沃克還長年住在德州，並未參與喬州政治活動。

除沃克外，共和黨陣營至少已有喬州農業廳長布萊客(Gary Black)、建築公司老闆金恩(Kelvin King)以及海軍退役的銀行主管沙德勒(Latham Saddler)宣布參選。

共和黨 喬州 川普

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