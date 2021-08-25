「留在墨西哥」政策 最高法院裁定恢復

最高法院24日裁定，前總統川普任內推出的「留在墨西哥 」(remain in Mexico)政策應予恢復；最高法院裁決指出，拜登 政府若打算廢止「留在墨西哥」計畫，恐怕觸犯聯邦法律；在最高法院裁決中，三位自由派大法官持不同意見。

「留在墨西哥」恢復執行將影響多少移民，以及政策究竟多快重新實施，目前尚無法確知；不過，上訴法院先前判決中指出，行政部門必須「基於善意」讓「留在墨西哥」計畫重新啟動。

2019年推出俗稱為「留在墨西哥」的「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols)計畫，迫使成千上萬抵達美國 南部邊境的庇護申請者，必須回到墨西哥等候美國法院審核申請結果，但等候時間動輒耗時數年。

拜登政府承諾要推翻川普任內這項規定，今年6月間正式結束「留在墨西哥」計畫，後來被密蘇里州與德州聯手提告，指控政策遭到非法手段終止，位於美墨邊境的幾州將深受其害，偷渡客非法入境問題恐將惡化。

德州聯邦法院法官先前裁定，「留在墨西哥」計畫必須恢復；美國第五巡迴上訴法院法官則駁回拜登政府提出暫停執行「留在墨西哥」的請求。