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民主黨力推 眾院通過3.5兆預算草案

編譯陳韻涵／綜合24日電
國會眾院24日以政黨壁壘分明的220票對212票通過3兆5000億元預算藍圖。圖為眾院議長波洛西(中)走出議場時接受媒體訪問。(美聯社)
國會眾院24日以政黨壁壘分明的220票對212票通過3兆5000億元預算藍圖。圖為眾院議長波洛西(中)走出議場時接受媒體訪問。(美聯社)

國會眾院民主黨克服內部歧見，24日通過3兆5000億元預算藍圖，為更廣的社會安全網及氣候計畫鋪路，推進拜登總統雄心勃勃的國內施政議程。

紐約時報報導，儘管共和黨反對，眾院仍通過上述預算案，堪稱民主黨推動施政要務的里程碑，包括教育、兒童照護、健康照護、育嬰假，並對富人和企業加稅。

這是民主黨領袖努力化解內部溫和派歧見後的成果，白宮施壓安撫溫和派後，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)將兩案合併投票，在9月27日處理基礎建設案的前提下，通過預算藍圖表決。

這場投票以政黨分壘的220票對上212票通過，加速推動預算案並為基建表決鋪路。

在共和黨反對下，民主黨本月透過「預算協調」快速讓預算案在餐院闖關，此案包括學前教育、育嬰假、聯邦支持育幼及老年照護、擴大聯邦醫療保險(Medicare)，力抗氣候變遷，資金則來自富人稅及企業稅收。

波洛西說：「今天是國家及民主黨的偉大驕傲日，美國打造打造人性的實質基礎建設，讓更多人參與經濟和社會成長。」

拜登盛讚波洛西「出色」，並讚賞民主黨領導團隊及所有支持此案通關的民主黨眾議員。

他說：「我們總是歡迎不同的觀點，重要的是我們一同推動議程。」

此預算案投票讓民主黨內部溫和派與進步派的分歧顯露無遺，差點就讓法案窒礙難行。

在兩黨勢鈞力敵的參院，民主黨需要所有黨員及獨立議員的支持，加上副總統賀錦麗打破僵局的關鍵一票，才能讓法案通過。

眾院情況稍好，眾院民主黨仍需要幾乎全員支持，但若共和黨議員如預期的全數反對，民主黨還有三人倒戈的空間。

由新澤西州國會眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer)和佛羅里達州國會眾議員墨菲(Stephanie Murphy)領導的十名中間派民主黨議員公開表示，反對在眾院通過基建法案前推進預算案；他們廣泛支持兩黨妥協的基建版本，但該版本剔除民主黨的許多施政要務。

其他民主黨議員對於預算藍圖進程延宕感到挫折，此僵局加劇民主黨議員之間的不信任，而此裂痕可能在未來幾周試圖就預算協調時擴大。

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