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基建VS預算 民主黨內僵持不下 波洛西盼10月前兩案通過

編譯潘勛╱綜合22日電
眾院議長波洛西日前在舊金山就緊急租金援助計畫，舉行記者會。(美聯社)
眾院議長波洛西日前在舊金山就緊急租金援助計畫，舉行記者會。(美聯社)

眾院議長波洛西21日表示，希望能在10月1日以前通過拜登政府所提、總斥資合計4.5兆元以上的基建案及預算案，但眾院民主黨中間派與波洛西意見分歧，認為該先通過已在參院過關的基建案，為兩法案孰先孰後，民主黨內已出現僵持。

路透22日報導，波洛西在致「親愛的同僚們」信件中夾藏警告，反對下周延後針對3.5兆元預算案進行票決；但某些中間派民主黨威脅說，要先通過基建案，不然他們不擬支持預算案；民主黨在眾院僅有微弱優勢，要通預算案勢必糾合幾乎全體同黨眾議員的支持，跑票不能超過3票。

9名中間派民主黨眾議員與波洛西及進步派陷入僵持已逾一周；中間派敦促波洛西先把基建案提呈全院表決，眾議員施拉德(Kurt Schrader)談到基建案時表示，讓它先過關，現在正在時候，民主黨可以取得大勝，讓全國恢復信心，認為即便國人看法有分歧，還是能達成重大施政。

基建案及斥資更大的預算案，是拜登總統的內政重心；上周全國焦點都放在阿富汗遭神學士組織拿下，拜登亟思讓施政回到內政軌道。民主黨幾個月前便設立計畫，想讓兩法案亦步亦趨在國會過關。

但民主黨中間派首重基建案，進步派則致力於先過預算案；數十名進步派眾議員揚言，除非預算案先在參院通過，不然他們不打算投票支持基建案，其目的在展現實力，向同黨中間派施壓，原因在幾位中間派議員對3.5兆元預算案的開支規模及財源籌措表示憂慮。

兩黨在參院各擁50席，預算案要通過，50席民主黨參議員不能有任何一人跑票，才能藉副總統賀錦麗投下關鍵一票，而用預算協商程序在參院闖關。民主黨進步派眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)表示，若先通過基建案，那他們就失去籌碼，無法實現波西洛宣稱的「歷史進步，民主黨共有的轉型願景」。

民主黨 預算 眾議員

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