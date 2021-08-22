2極右共和黨議員 愛阿華州挺川普集會如魚得水受矚目

共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨(右)及喬治亞州聯邦眾議員馬喬瑞‧格林(左)成為川普支持者的先鋒，公開說出其他人只會暗示的內容。圖為兩人出席在愛阿華州第摩因舉行的活動。(美聯社)

共和黨 籍佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)及喬州聯邦眾議員馬喬瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)離開自己的選區，不是到華府，而是到毫不相干的愛阿華州(Iowa)首府第摩因(Des Moines)參加一個挺前總統川普 的集會，兩人在這裡如魚得水，受歡迎的程度比在自己選區尤甚。

自川普敗選後，鐡桿川粉失去了重心，甚至被稱為邊緣人；蓋茨及格林在共和黨核心小組內沒有份量及力量，沒有盟友，甚至是媒體調侃的對象，但當他們遇上川粉，卻成為政治明星；在後川普時代不僅不會轉向中間派，反而在不少具爭議的議題上更加向右。

他們到第摩因出席名為「美國優先 」的集會，兩人在集會上聲稱川普是2020年大選的合法勝利者，格林更猛烈抨擊新冠疫苗。

二人向集會者指出，僅僅指責民主黨偷取了選舉結果，或攻擊疫苗的有效性並不夠，若要在2022年期中選舉贏回國會眾院，就必須有更多「美國優先」的支持者。

有評論認為，不應小看他們兩人的努力，以2016年的大選為例，即使共和黨領袖也低估了川普反移民、批評共和黨領袖、經濟理念在草根階層的影響力及作用，結果川普以一個政治素人當選了總統。

美聯社最近的一項民意調查顯示，許多共和黨人仍然視川普是該黨的未來，美國民眾的保守派對新冠疫苗的懷疑及不相信2020年選舉結果，比例仍高；昆尼別克大學(Quinnipiac University)5月的民調顯示，三分之二的共和黨人認為拜登的當選並不合法。

一些集會參加者以及共和黨內的觀察家認為，蓋茨及格林有如川普的使者，他們公開說出其他人只會暗示的內容，說著很多共和黨選民所感受到的恐懼，都贏得白人保守派的掌聲。