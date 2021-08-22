杯葛投票權改革 僵持38天 民主黨德州眾議員返工

部分德州民主黨州眾議員返回議場，達到議事法定人數，讓共和黨有望成功推動投票權改革。圖為共和黨籍眾議會議長費蘭(正面右一)和黨籍眾議員談話。(美聯社)

民主黨 籍德州眾議員 為了杯葛為投票權設下新限制的法案，集體離開德州避走華府；僵持38天後，50多位議員中已有部分陸續返回德州，少數也回到工作崗位，意味著共和黨可以恢復推動投票權改革的議程。

這起州議員集體「遠走高飛」拒絕參加議程的事件，創下德州現代史上議會罕見出現空窗期、且歷時最久的紀錄；不過，原本一起離開的州議員們，到頭來並沒有共同返回德州，某些民主黨議員則抨擊黨內同僚破壞協議。

遭到民主黨陣營強烈反對的德州投票權改革法案，先前已在德州參議會表決通過；以目前狀況看來，法案將可在德州眾議會通過，未來數周可望就能在共和黨德州州長艾伯特(Greg Abbott)簽署之下生效。

有三名民主黨眾議員19日先回到議會，共和黨籍德州眾議會議長費蘭(Dade Phelan)當天即宣布，已達議事進行的法定最低人數；他說：「這個夏天非常漫長，經歷很多事情，我很感謝大家出席。」

由於共和黨方面越來越失去耐心，日前警告集體出走的民主黨議員恐將遭到逮捕；不過，警方除了將拘捕令送到各個民主黨議員的住家之外，並沒有其他動作。

費蘭說：「已經到了時候，應該回來為德州人民服務了。」

並非所有民主黨德州眾議員都出走到華府，代表休士頓選區的民主黨籍眾議員柯爾曼(Garnet Coleman)，由於感染導致腿部截肢，並未加入集體出走的行列。

柯爾曼當天也坐著輪椅現身，在議場發表禱詞時說：「生命裡許多事情的其中之一，就是我們要知道我們的責任是什麼，我們要努力推動某些事項，朝我們希望的方向邁進。」

仍未回到議會的民主黨籍眾議員米雪兒‧貝克里(Michelle Beckley)則在推特發文寫道：「這就是為什麼德州民主黨會輸掉選舉的原因。」