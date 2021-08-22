我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

杯葛投票權改革 僵持38天 民主黨德州眾議員返工

記者顏伶如／綜合報導
部分德州民主黨州眾議員返回議場，達到議事法定人數，讓共和黨有望成功推動投票權改革。圖為共和黨籍眾議會議長費蘭(正面右一)和黨籍眾議員談話。(美聯社)
部分德州民主黨州眾議員返回議場，達到議事法定人數，讓共和黨有望成功推動投票權改革。圖為共和黨籍眾議會議長費蘭(正面右一)和黨籍眾議員談話。(美聯社)

民主黨德州眾議員為了杯葛為投票權設下新限制的法案，集體離開德州避走華府；僵持38天後，50多位議員中已有部分陸續返回德州，少數也回到工作崗位，意味著共和黨可以恢復推動投票權改革的議程。

這起州議員集體「遠走高飛」拒絕參加議程的事件，創下德州現代史上議會罕見出現空窗期、且歷時最久的紀錄；不過，原本一起離開的州議員們，到頭來並沒有共同返回德州，某些民主黨議員則抨擊黨內同僚破壞協議。

遭到民主黨陣營強烈反對的德州投票權改革法案，先前已在德州參議會表決通過；以目前狀況看來，法案將可在德州眾議會通過，未來數周可望就能在共和黨德州州長艾伯特(Greg Abbott)簽署之下生效。

有三名民主黨眾議員19日先回到議會，共和黨籍德州眾議會議長費蘭(Dade Phelan)當天即宣布，已達議事進行的法定最低人數；他說：「這個夏天非常漫長，經歷很多事情，我很感謝大家出席。」

由於共和黨方面越來越失去耐心，日前警告集體出走的民主黨議員恐將遭到逮捕；不過，警方除了將拘捕令送到各個民主黨議員的住家之外，並沒有其他動作。

費蘭說：「已經到了時候，應該回來為德州人民服務了。」

並非所有民主黨德州眾議員都出走到華府，代表休士頓選區的民主黨籍眾議員柯爾曼(Garnet Coleman)，由於感染導致腿部截肢，並未加入集體出走的行列。

柯爾曼當天也坐著輪椅現身，在議場發表禱詞時說：「生命裡許多事情的其中之一，就是我們要知道我們的責任是什麼，我們要努力推動某些事項，朝我們希望的方向邁進。」

仍未回到議會的民主黨籍眾議員米雪兒‧貝克里(Michelle Beckley)則在推特發文寫道：「這就是為什麼德州民主黨會輸掉選舉的原因。」

德州 民主黨 眾議員

上一則

2極右共和黨議員 愛阿華州挺川普集會如魚得水受矚目

延伸閱讀

阿富汗籍美譯員 身在德州心繫故鄉 特警哥被殺 嫂姪均失蹤

阿富汗籍美譯員 身在德州心繫故鄉 特警哥被殺 嫂姪均失蹤

場邊人語╱德州內戰 倒底誰讚

場邊人語╱德州內戰 倒底誰讚
德州染疫增 副州長怪非裔不打疫苗 休士頓市長：白人更多

德州染疫增 副州長怪非裔不打疫苗 休士頓市長：白人更多
民宅蒐出198具冰凍貓屍 德州動保團體:倖存的沒眼睛

民宅蒐出198具冰凍貓屍 德州動保團體:倖存的沒眼睛

熱門新聞

一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。 （截自FOX 5 San Diego）

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

2021-08-14 17:21
美國傳出將建議，大部分人在完整注射新冠疫苗8個月後施打第3劑。(路透)

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

2021-08-17 00:16
美國聯合航空。（美聯社）

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

2021-08-18 21:56
北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音(TikToks)短片中嗆聲拒絕打疫苗的民眾。(圖／截取自艾瑞納TikToks)

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

2021-08-18 15:14
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)新冠確診。(美聯社)

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

2021-08-17 17:19
阿富汗民眾聚焦在喀布爾軍用機場外，希望能擠入機場，搭乘美國軍機，離開阿富汗。（Getty Images）

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

2021-08-19 22:10

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網