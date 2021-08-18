我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

「一系列錯誤的結果」美2黨聽證會 將查阿富汗變天

中央社／華盛頓17日綜合報導
梅南德茲。（美聯社）
梅南德茲。（美聯社）

美國國會議員包括多名總統拜登的民主黨同僚今天表示，他們對阿富汗局勢發展愈來愈感挫折，矢言將調查以瞭解到底是哪裡出錯。

聯邦參議院外交委員會主席、民主黨籍議員梅南德茲（Bob Menendez）在聲明中表示：「最近數天的情勢演變，是過去20年來共和黨政府、民主黨政府一系列錯誤造成的結果。」

他說：「因多年的政策與情報工作失敗，如今我們見證到可怕結果。」

梅南德茲說，參院外交委員會將就美對阿富汗政策舉行一場聽證會，包括前總統川普的共和黨政府和民兵組織塔利班（Taliban）之間的協商談判，以及現任總統拜登的行政部門如何執行撤軍工作。

路透說，國會議員並未立即公布聽證會日期。

聯邦參議院情報委員會主席、民主黨籍議員華納（Mark Warner）昨天則說，他想和其他委員會合作進行「嚴厲但有必要的質詢」，何以美國對阿富汗政府垮台沒有更好的準備。

共和黨人士則持續嚴厲抨擊拜登的政策。

聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）的共和黨籍成員今天致函白宮表示，目前在阿富汗發生的安全與人道危機，若事先有任何計畫準備，本應可以避免。

阿富汗 民主黨 共和黨

上一則

T-Mobile遭駭逾億客戶資料恐洩 暗網有人兜售

延伸閱讀

阿富汗變天傷美國威信 拜登滿意度7個月新低

阿富汗變天傷美國威信 拜登滿意度7個月新低
拜登致電強生 下周開G7會議 討論人道援助阿富汗

拜登致電強生 下周開G7會議 討論人道援助阿富汗
國安顧問：情報失誤 拜登誤以為阿富汗部隊有作戰能力

國安顧問：情報失誤 拜登誤以為阿富汗部隊有作戰能力
拜登遭兩黨批評「下次戰爭爆發，誰會信任我們？」

拜登遭兩黨批評「下次戰爭爆發，誰會信任我們？」

熱門新聞

一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。 （截自FOX 5 San Diego）

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

2021-08-14 17:21
佛州機場旅客排著長隊等待接受COVID-19檢測。（美聯社）

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

2021-08-11 22:29
美國傳出將建議，大部分人在完整注射新冠疫苗8個月後施打第3劑。(路透)

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

2021-08-17 00:16
反對戴口罩的Heather Tanner(右)試圖說服在布洛華德郡教授三歲兒童的老師Mary Tereilleger(左)，讓學生返校上課時不需戴口罩。美聯社

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

2021-08-13 10:02
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

2021-08-12 23:14
拉斯維加斯一名房東洛薩諾-桑切斯被控射殺三名房客，其中二人死亡，已被警方逮捕。(美聯社)

欠租不付 房東槍殺房客後大笑「他再也無法逃離了」

2021-08-13 23:40

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕