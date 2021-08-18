「一系列錯誤的結果」美2黨聽證會 將查阿富汗變天

梅南德茲。（美聯社）

美國國會議員包括多名總統拜登的民主黨 同僚今天表示，他們對阿富汗 局勢發展愈來愈感挫折，矢言將調查以瞭解到底是哪裡出錯。

聯邦參議院外交委員會主席、民主黨籍議員梅南德茲（Bob Menendez）在聲明中表示：「最近數天的情勢演變，是過去20年來共和黨 政府、民主黨政府一系列錯誤造成的結果。」

他說：「因多年的政策與情報工作失敗，如今我們見證到可怕結果。」

梅南德茲說，參院外交委員會將就美對阿富汗政策舉行一場聽證會，包括前總統川普的共和黨政府和民兵組織塔利班（Taliban）之間的協商談判，以及現任總統拜登的行政部門如何執行撤軍工作。

路透說，國會議員並未立即公布聽證會日期。

聯邦參議院情報委員會主席、民主黨籍議員華納（Mark Warner）昨天則說，他想和其他委員會合作進行「嚴厲但有必要的質詢」，何以美國對阿富汗政府垮台沒有更好的準備。

共和黨人士則持續嚴厲抨擊拜登的政策。

聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）的共和黨籍成員今天致函白宮表示，目前在阿富汗發生的安全與人道危機，若事先有任何計畫準備，本應可以避免。