阿富汗變天傷美國威信 拜登滿意度7個月新低

拜登。（路透）

根據路透/艾普索斯民調，美國 支持的阿富汗 政府周末期間垮台，數以千計公民與阿富汗軍方夥伴出逃之後，美國總統拜登 施政滿意度大減7個百分點，創下上任7個月以來新低。

路透/艾普索斯集團（Reuters/Ipsos）昨天進行的這份全國性民調發現，4成6美國成年人肯定拜登執政表現，是拜登1月上任以來在每周民調拿到的最差成績。

路透/艾普索斯集團13日進行類似民調時，拜登施政滿意度還有53%。

神學士(Taliban，另譯塔利班)進入阿富汗首都喀布爾，讓20年來美國軍方在阿富汗耗費近1兆美元納稅錢、賠上數千條美國人命的經營毀於一旦，拜登人氣也跟著大跌。

艾普索斯集團也在今天進行的另一份民調發現，不到一半的美國人認同拜登今年統領阿富汗美軍並進行外交努力的作法，他所獲得的評價，比歷經這場美國最長戰役的美國前3任總統都還要差。

拜登上月才稱許阿富汗部隊「和世界上其他部隊一般裝備精良」。

美國與西方盟邦今天持續撤離駐阿富汗的外交官和公民，阿富汗人昨天蜂擁至喀布爾機場，拚了命地想逃離神學士政權。

艾普索斯集團這份民調發現，7成5美國人贊成增派軍隊保護阿富汗重要設施，直到撤軍完成，也有差不多比例的受訪者贊成撤離協助過美軍的阿富汗人。

但美國人對這場戰爭的看法似乎還沒有定論，多數人對於美軍過去該在阿富汗有何作為看法有點矛盾。

舉例來說，18至65歲的受訪者大多認同這場戰爭「會結束得很難看，無論美國何時離開」，比率占68%，61%希望美國按表完成撤軍。

但也有51%受訪者認為「美國如果讓軍隊在阿富汗多留1年，會有那個價值」，50%希望派兵重返阿富汗與神學士對戰。

共和黨人和民主黨人對阿富汗戰爭的看法大致類似，比方說，10個共和黨人裡有6人、10個民主黨人中有7 人，都認同阿富汗政府投降得那麼快，「證明了美國應該離開這場戰事」。

約44%受訪者認為拜登在阿富汗「表現好」，相較之下，51%受訪者稱許前總統川普與歐巴馬對阿富汗戰爭的處理方式。

認同拜登對阿富汗處理作風的受訪者，甚至少於獲得約47%支持度的前總統小布希（George W. Bush）。小布希下令揮軍阿富汗，讓美國深陷這場代價高昂、到頭來卻仍無法扶植阿富汗新領導階層的戰事。

路透/艾普索斯集團民調是以英文在線上進行，訪問美國各地民眾，共收到947名美國成年人回應，其中包括403名民主黨人與350名共和黨人，信賴區間為4個百分點。

艾普索斯集團的線上民調則收到1000人回應，包括443名民主黨人和247名共和黨人，信賴區間約4個百分點。