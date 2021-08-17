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葛謨性騷醜聞 主播弟撇護航：我是他弟而非顧問

編譯陳韻涵／綜合17日電
紐約州州長葛謨(左)胞弟克里斯‧葛謨(右)16日告訴「有線電視新聞網」(CNN)觀眾說，否認他是葛謨州長的顧問，「我是他弟弟」。（美聯社）
紐約州州長葛謨(左)胞弟克里斯‧葛謨(右)16日告訴「有線電視新聞網」(CNN)觀眾說，否認他是葛謨州長的顧問，「我是他弟弟」。（美聯社）

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)胞弟克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)16日告訴「有線電視新聞網」(CNN)觀眾說，他不是葛謨州長的顧問，「我是他弟弟」。

克里斯是CNN新聞節目「CNN黃金時間」(CNN Prime Time)主播，長期飽受與葛謨州長互動過於密切的批評；對此，克里斯16日澄清，他以胞弟身分給予建議，包括性騷擾醜聞風波喧騰後，要胞兄辭去紐約州長職務。

性騷擾醜聞罩頂數月後，葛謨州長10日請辭；16日是克里斯在胞兄下台後，放假回歸工作崗位的第一個上班日。

克里斯強調，這會是他最後一次就葛謨事件公開發言，他說：「我試圖做對的事情，我希望你們了解。」

「華盛頓郵報」5月報導，克里斯參與葛謨州長性騷擾醜聞的顧問視訊會議，CNN認為這種情況不妥。

克里斯16日表示，這是個誤會，強調不會再發生。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)調查葛謨性騷擾風波的報告公布後，CNN並未公開譴責克里斯。

克里斯16日在節目中說：「我沒有掌控任何事，我只是聆聽並對我哥提出建議，如此簡單且一致，我告訴他必須懺悔並做得更好。最終，你的原意並不重要，重要的是其他人如何看你的言行。」

克里斯表示，儘管難以想像，「我建議我哥哥，時候到了便要辭職」。

這個忠告顯然是在檢察長報告公布後；華郵5月率先披露這些指控時，克里斯曾建議胞兄反抗並別下台。

克里斯從未在CNN節目中播報胞兄的醜聞，也未試圖運用媒體影響力左右時局；唯一破例的是，克里斯去年在新冠肺炎疫情之初訪問葛謨州長談防疫政策。

克里斯表示，他知道葛謨州長可能會在某個時刻，必須對其所作所為負責；他說：「出身政治世家卻從事媒體業，從來不是件容易的事。」

克里斯的父親馬里奧‧葛謨(Mario Cuomo)曾任三屆紐約州長。

葛謨 性騷擾 紐約州

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