美首位公開出櫃外交官霍梅爾 88歲辭世

美國首位公開出櫃的外交官、前駐比利時大使霍梅爾(右)辭世，享年88歲。(美聯社)

美國 第一位出櫃的外交官、在前總統柯林頓 任內出任駐比利時大使的霍梅爾(James Hormel)，13日在舊金山家中與世長辭，享年88歲；家屬表示，霍梅爾的最後一程，在聽著最愛的貝多芬協奏曲下安詳辭世。

隨侍在側的包括丈夫麥可．阿拉克(Michael Nguyen Araque)，及霍梅爾與前妻所生的五名子女、14名孫子女、七名曾孫子女。

華府政壇對於霍梅爾的離世紛表悼念，加州民主黨籍聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)形容霍梅爾是一位「將人生活得如此精彩的人權鬥士」；同為公開出櫃的內閣成員、現任聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)更表示霍梅爾是他學習的對象；他說：「我小時候就發現我們國家存在著一些難以跨越的極限，但同時霍梅爾的例子也告訴我們，這些極限可以被挑戰。」

1997年提名 霍梅爾出任駐比利時大使的時任總統柯林頓，與妻子、前國務卿喜萊莉(Hillary Clinton)共同發表聲明，表示「霍梅爾終其一生都在為提升人類尊嚴及福祉奮鬥，出使比利時期間戮力從公，讓兩國關係更為緊密。」

回顧霍梅爾的從政生涯，就是一部同性戀人權奮鬥史。上世紀末期的美國仍相對保守，提名一位公開出櫃的人選出任駐外使節，引起當時由共和黨控制的國會參院極力反對；最終是趁著國會休會時，柯林頓總統以行政特權，強行指派他出任，霍梅爾自始至終未獲得參院的同意。

霍梅爾退休後於2012年接受媒體採訪時，回憶這段往事時說：「國會在議我的任命案時非常羞辱人，各種謊言和不實指控以毀滅我人格為目的鋪天蓋地而來，我很慶幸每一位在我之後需要國會同意才能任命的閣員中，沒有人受過這樣子的羞辱。」