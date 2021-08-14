川粉不死心 枕頭大亨預言川普8/13復位 破功

挺川企業家、「我的枕頭」寢具品牌創辦人林德。（美聯社）

前總統川普 連任失敗，但相信「川普復辟說」的美國民眾仍然不少。挺川企業家、「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)今年7月初接受媒體訪問時說，川普將於8月13日上午復位，拜登 總統則將下台；新聞周刊(Newsweek)13日報導，甚囂塵上的最新一波選舉陰謀論，再度宣告破功。

反川派共和黨組織「林肯計畫」(Lincoln Project)共同創辦人威爾森(Rick Wilson)13日上午在推特發文嘲諷寫道：「我錯過就職典禮了嗎？我接了一通歐洲打來的電話，很擔心沒能看到川普再度當上總統的那一刻。」

新聞周刊報導，調查顯示，全美登記選民(registered voters)當中，每十人就有一人相信川普將於今年底之前，再度入主白宮。

2020年大選結束以來，川普支持者及宗教界領袖對於川普何時復位，曾經提出一連串不同日期；報導指出，一個個預言川普復位的日期到來，事實卻沒有發生，某些人士便再加碼，拋出另一個新日期，為川粉製造新的期待。

最近一次的川普復位日期，便是林德指稱的8月13日，挺川社群 與留言版討論區也將8月13日稱為「復位日」(reinstatement day)。今年初，3月4日也一度被點名是川普重新執政的日子。

今年7月初，林德接受保守派電台主持人豪斯(Brannon Howse)訪問時說：「8月13日早晨將成為全世界討論焦點，大家都會說『趕快！撤銷選舉結果，我們應該讓對的事情恢復，我們應該踢除共產黨員，我們都被這些人占領了。』」