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共和黨阻撓 參議院數百人事案擱置 白宮受挫

中央社／華盛頓11日綜合報導
白宮新聞秘書莎琪。（歐新社）
白宮新聞秘書莎琪。（歐新社）

美國聯邦參議院在共和黨員阻撓下，遲遲不通過拜登政府重要職位與駐外大使的任命案，有近275件人事案等待確認，白宮今天表示十分挫折，稱拜登政府需要所有人員盡快就任。

路透社報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）告訴記者：「他們在拖什麼？」她說，總統拜登提出的近275名人選，都在等著人事任命案過關，其中許多人「沒有爭議」且「獲得許多共和黨人支持」。

她說：「任命案確認速度之緩慢，讓我們感到十分挫折。」莎琪又說，拜登向參院提出的任命人選，比前總統川普上任時期多，人數與前總統歐巴馬（Barack Obama）和小布希（George W. Bush）任職時提出的相當。

參院今早通過科羅拉多州前聯邦參議員、內政部長薩拉查（Ken Salazar）擔任駐墨西哥大使的任命案，這是繼拜登提名的駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）後，57位大使人選中通過任命案的第2人。

美國無黨派智庫「公共服務夥伴關係組織」（Partnership for Public Service）說，參院今天在休會前總共通過11起任命案，拜登正式提出的442個提名人選，目前僅144人獲准。

參院雖然是由民主黨把持，但克魯茲（Ted Cruz）等共和黨人處處拖延，以對諸多議題表達不滿，包括拜登政府對俄羅斯輸至德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2 gas pipeline）處理方式，導致確認程序遲遲無法順利進行。

在歐巴馬就任第一年，到了參院8月休會前，參院已經通過歐巴馬430名人選中的304人；在川普執政時期，他在同期內提出308名人選，其中有130人的任命案過關。

拜登 參院 共和黨

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