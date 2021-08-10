梅蘭妮亞翻新白宮玫瑰園 學者批很醜「歷史被搞不見」

針對歷史學者指責前第一夫人梅蘭妮亞翻修白宮玫瑰花園破壞了歷史景觀，梅蘭妮亞反擊這一說法指「不實」。(路透)

國家廣播公司新聞網總統史學者貝許拉斯(Michael Beschloss)指責白宮 玫瑰花園一年前在前第一夫人梅蘭妮亞 主持下進行翻修，結果很醜，梅蘭妮亞則發推特貼文反擊貝許拉斯所言不實、無知又卑鄙，玫瑰花園目前「花兒盛開又健壯」。

國會山莊報(The Hill)報導，梅蘭妮亞辦公室8日發文指責許拉斯貼出的照片，內容是玫瑰花園翻修後的初期階段，足證貝許拉斯之無知；玫瑰花園目前花朵盛開，健壯又漂亮，因此貝許拉斯發布的是不實消息，無恥得很，不該再被視為歷史專家。

針對歷史學者指責前第一夫人梅蘭妮亞翻修白宮玫瑰花園破壞了歷史景觀，梅蘭妮亞反擊這一說法指「不實」。(路透)

貝許拉斯先發推特貼文，指去年8月整修峻工後的玫瑰花園「五臟六腑都被掏空」、「結局悲慘，白宮幾十年的歷史積累，被搞得不見啦」。

川普 時代的白宮去年8月曾對外公布由時任第一夫人主持翻新的玫瑰花園光景；梅蘭妮亞辦公室表示，她打算讓玫瑰花園區更像甘迺迪時代，1962年由園藝師瑞秋‧梅隆(Rachel Lambert Mellon)主持的最初布局。

梅蘭妮亞更動後的玫瑰花園招致很多人批評，指責有歷史的玫瑰花園新模樣很難看。

一份經8萬多人簽名連署的請願書今年4月提出，懇請現任第一夫人吉兒‧拜登及第二先生任德龍(Douglas Emhoff)扭轉梅蘭妮亞的翻新改變；請願書指出，川普政府翻修後的玫瑰花園把甘迺迪的遺留「扒個精光」；吉兒及任德龍還未回應那份請願書。