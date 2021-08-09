參院通宵審議基建案 預估20名共和黨議員倒戈

參院多數黨領袖舒默8日一早至參院，持續商議1兆元基礎設施案。(美聯社)

民主黨及不少共和黨 聯邦參議員 為克服一些共和黨議員憑藉議事規則延緩立法的企圖，以便通過拜登總統所提的1兆元基礎設施建設案，7日不惜召開院會到夜深，8日一早又復會；據估有20位共和黨議員將加入民主黨陣營，讓法案順利過關。

對基建案即將立法成功，前總統川普 雖用幾近汙言穢語的聲明叫罵，另威脅要在同意基建案的共和黨初選選區推人選與現任議員競爭，但支持基建案的共和黨參議員大多充耳不聞，連甚少觸怒的少數黨領袖麥康諾都如此，顯示川普對國會影響力日減，現在是漸漸擺脫川普的大好機會。

美聯社8日報導，基建案廣獲兩黨參議員支持，承諾動用數百億元來升級全國道路、橋梁、寬頻、水管等公用系統，但僅共和黨參議員海格提(Bill Hagerty)反對跳過辯論程序，便逼得參院要在白天及晚上展開漫長議程，10日早晨才能全院最後票決。

但參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，不管過程艱辛還是輕鬆，這項「基礎設施投資及就業法」(The Infrastructure Investment and Jobs Act)都要推動下去，直到立法成功。

本案為拜登重建國家施政的第一步，一旦投票結束，參院馬上就要轉而審議總金額3兆5000億元的預算案，項目含括照顧兒童、長者等，外界認為預算案只有民主黨支持，無法如基建案取得兩黨共識。

紐約時報報導，川普極想扼殺基建案，以往他的威脅常能叫共和黨國會議員背脊發涼，但現在法案在參院通關順暢；力挺法案的共和黨參議員雖不算多數，但分量已夠，堪稱選戰出身的共和黨民代挑戰川普意志的重大一步。

而且這次支持基建案的共和黨不止一向忤逆川普的溫和派，敢不對川普唯唯諾諾的人增多，意味著川普對國會的影響力日益式微。

基建案能存活下來，大致是因為參與兩黨協商的重要共和黨參議員不靠川普的影響力而存活，還有一些願意力挺基建案的人發現，這項很受歡迎的立法成就，對自己連任選舉的好處，要大於他們對川普的畏懼。

帶頭與民主黨磋商基建的波特曼(Rob Portman)參議員快要退休；2012年獲共和黨提名為總統候選人的羅穆尼(Mitt Romney)從不遮掩自己對川普的不屑；另兩位參議員柯林斯(Susan Collins)與穆考斯基( Lisa Murkowski)完全不聽川普那一套。

現在，即便曾出謀畫策、讓川普兩次逃過彈劾的麥康諾也準備反抗，支持基建案。

基建案由兩黨合力通過，哪怕只是一時現象，都頗為可觀，代表共和黨與川普開始分道揚鑣；至少意味某些共和黨人現在相信，與川普斷絕往來，政治面可以加分，無條件站在川普那邊反而不妙。

許多共和黨人現在對川普叫囂反對基建案已敢出聲反擊，說他自己任內想推1兆5000億元的類似立法，比民主黨的提案規模更大，現在反對實在講不通，叫人感覺他只是不想讓拜登得分、想讓民主黨失敗，如此而已；不少共和黨國會助理表示，川普對共和黨的影響力還沒全消，只是漸形縮小。