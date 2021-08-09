「主張保衛台灣」古巴裔戴杜羅 參院通過任海軍部長

新任海軍部長戴杜羅。(美聯社)

聯邦參院 於7日晚通過拜登政府人事案，同意戴杜羅(Carlos Del Toro)為海軍部長；自此，拜登政府的國防部 要員已全數就任。

戴杜羅畢業於海軍官校，在海軍服役22年，曾在波斯灣戰爭期間派駐波斯灣，後擔任驅逐艦巴爾克利號(USS Bulkeley)艦長，國防部長辦公室高級行政助理等職務；退役後，戴杜羅創立並持續經營政府承包商SBG Technology Solutions，至今已17年。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在聲明中說，戴杜羅畢生都在推動國家安全的進展，擁有豐富經驗，讓他能夠有充分準備，勝任海軍部長職務。

戴杜羅生於古巴，因此他也是繼伊達戈(Edward Hidalgo)之後，美國 歷史上第二位西語裔出身的海軍部長；奧斯丁說，戴杜羅作為致力於服務國家的移民，體現了捍衛美國的榮譽、勇氣及承諾的核心價值觀。

參院軍事委員會主席李德(Jack Reed)也表示，戴杜羅在海軍、白宮、私人企業的資歷都很成功，令人「印象深刻」，有締造偉大海軍及國家該有的品質。

克里斯汀．沃姆斯(Christine Wormuth)及肯德爾(Frank Kendall)分別在5月、6月得到參院確認為陸軍及空軍部長，參院軍事委員會對戴杜羅的海軍部長人事案的確認則在7月下旬啟動，並在會期結束前幾天通過。

在馬布斯(Ray Mabus)於歐巴馬政府任內擔任海軍部長八年後，海軍部在川普任內出現動盪，四年間有二名得到參議院確認的海軍部長，以及三名代理部長。

不過戴杜羅就任後的首要問題，就是美中競爭的格局；在參院聽證會上表示，戴杜羅表示，將「完全致力於專注在中國的威脅上」，也要「完全專注於」調整美國海軍戰略，以「保衛台灣及所有我們在印太地區的國家安全利益」。

戴杜羅還表示，他將致力於保持國會的要求，也就是要在役軍艦數量要達到355艘，以及增加海軍預算等。