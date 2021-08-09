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副手暗助推翻大選結果 川普時期前代理司法部長認了

編譯陳韻涵／綜合8日電
前代理司法部長羅森。(美聯社)
前代理司法部長羅森。(美聯社)

前總統川普任內的代理司法部長羅森(Jeffrey Rosen)表示，他已告訴司法部監察團體和國會調查人員，他的其中一位副手曾暗中協助川普推翻2020年總統大選結果。

羅森6日與司法部督察長會談兩小時，翌日出席參院司法委員會長達近六小時的閉門聽證會。

紐約時報(New York Times)今年1月率先披露，司法部當時負責民事的助理部長克拉克(Jeffrey Clark)領導政府高層公開宣稱選舉舞弊並懷疑選舉人團的投票結果，這讓川普一度考慮開除羅森，好讓克拉克接掌其職以執行該計畫。

川普最終沒有開除羅森，但他有意讓司法部助他一臂之力的意圖表露無遺。

克拉克1月曾表示，他任內與白宮的官方對話「完全合法」，且「與總統坦誠討論各種作法的利弊」。

羅森已是多項調查川普試圖推翻大選結果行動的關鍵人物，他曾公開表示，司法部未能找到足以影響大選結果的充足證據。

羅森6日告訴司法部督察長辦公室的調查人員，他五度與克拉克交手；消息人士透露，這幾次交手包括克拉克去年12月與川普會談曝光後，允諾不會再私會川普。

羅森表示，他發現克拉克持續未經授權便與川普對話，公開質疑民主黨候選人拜登勝選的正當性，尤其是在川普力圖翻盤的喬治亞州。

克拉克曾起草一封信件，要求羅森寄給喬州議員，辯稱司法部要調查關於拜登勝選的舞弊事件；這封信後來被克拉克的同事、羅森及其副手唐納修(Richard Donoghue)擋下，阻止了白宮推翻選舉結果的陰謀。

參議員布魯門索(Richard Blumenthal)表示，羅森在過去的聽證會上便曾表示克拉克有意助川普推翻選舉結果。

布魯門索表示，羅森如今再次提出許多新證據，讓他相信委員會必須回答許多重要的問題，攸關川普及其小圈子致力阻撓政權和平轉移的手段，這群人「試圖、蓄意且協同」破壞政權交接。 

川普的律師柯林斯(Doug Collins)表示，川普不會禁止司法部前官員與調查人員對談，但國會調查人員若使用法律特權，川普方面也會採取法律行動。

川普 司法部 拜登

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