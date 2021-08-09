拜登猛推電動車 消費者恐怕不買單

拜登總統5日在白宮草坪試駕一輛吉普電動車。(美聯社)

拜登 總統上周簽署行政令，將推動在2030年讓國家新售的汽車 及輕型卡車，電動車 及混合動力車占比達50%，車廠雖表示達標有望，但先決條件是國會願斥資千百億元建造全國充電站系統，另提供稅負優惠給消費者；此外，消費者因電動車預付款高、能跑哩程有限等問題，不見得想買，都是政府要克服的難題。

華爾街日報(WSJ)8日報導，拜登5日簽署的命令並沒有法律約束力；車廠雖表示有意相挺，但障礙實多。電動車目前占全國自動車銷售僅約3%，反應出頭期款高、車輛續航力有限等問題，讓消費者心生疑慮。

自動車銷售數據分析機構Edmunds分析師潔西卡‧考得威(Jessica Caldwell)便認為，消費者接受度應是電動車前途最大障礙；要有種種動機，才能讓民眾心甘情願把燃油車換成電動車。

支持拜登構想的人也承認任務艱鉅，但仍堅稱可克服；稅負優惠可以彌補汽油車與電動車之間的價差；而且買了電動車，燃料及維修費用都比汽、柴油車來得省，開起來更舒服。

擴大全國充電站也被視為關鍵，紓解消費者對電動車續航力的疑慮，不會擔心車子在路上電力用光而拋錨。

要解決這些問題，還必須解決一長串既得利益者的問題，由汽車業、政黨、工會、環保界、規管機構及地方政府都名列其中。

前通用(GM)公司執行長伯恩斯(Larry Burns)指出，由燃油車轉型為電動車，工程極為複雜龐大，真要有集體意志才能落實，不過汽車業在政府及國際競爭驅策下，已準備好轉型。

拜登視此一轉型為對抗氣候變遷的大政方針；汽車業是美國排放溫室氣體的最大來源，占總排放量的四分之一以上。此外中國已成為電池及電動車的世界領袖，對美國製造業構成長期威脅。