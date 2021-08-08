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川普「重複捐款」手法遭投訴 上半年退還1280萬

編譯盧炯燊／綜合7日電
前總統川普和共和黨利用重複捐款的手法，讓捐款者在不知情下每周捐款一次，今年上半年就退還了1280萬元。(美聯社)
前總統川普和共和黨利用重複捐款的手法，讓捐款者在不知情下每周捐款一次，今年上半年就退還了1280萬元。(美聯社)

前總統川普在2020年大選期間使用「重複捐款」的手法，讓捐款者在不知情下每周捐款一次，川普、共和黨及兩者的共同帳戶為此陸續退款，今年上半年就退還了1280萬元。

根據最新聯邦資料，1280萬元退款中，810萬元來自川普與共和黨的共同帳戶，220萬元來自川普的政治行動委員會，250萬元是由共和黨退還；退款相當於川普及其政治行動委員會今年迄今共籌得5600萬元的近20%。

為了籌集競選經費，川普的競選團隊在2020年9月開始，在共和黨捐款網站WinRed的頁面上，預先設定捐款人選取重複捐款的選項，令捐款人在不知就裡每周捐款直至2020年11月大選開始。

捐款人必須費力閲讀字體細小的免責聲明，再動手取消選擇「重複捐款」選項，才可避過這個陷阱。隨著選舉臨近，免責聲明更加含糊，甚至將捐款人引向第二個預選框 , 令捐款人捐出的金額增加一倍，這種手法被稱為「金錢炸彈」(Money bomb)。

這個手法在短時間內的確可以使捐款激增，也可讓川普在大選前豪爽花錢，然而其後卻引發了連串欺詐投訴及退款要求。儘管退款，但已等於川普在需要金錢應對競選開支時獲得免息貸款。

喬治華盛頓大學政治傳播倫理項目主任洛格(Peter Loge)認為，川普競選團隊明顯使用欺騙手段，既然必須退還這麼多款項，正好說明是做了錯誤或不道德的事。

其他使用捐款網站WinRed的共和黨人同樣獲重複捐款，也要退款；例如今年1月在喬州聯邦參議員決選中落敗的共和黨籍羅夫勒(Kelly Loeffler)及普度(David Perdue)，從2020年11月24日到2021年6月底，在網上共籌得6850萬元，現在退還了1040萬元。

民主黨捐款網站ActBlue也採取類似誘導手法，同樣需要退款，但比例較小。以喬州為例，獲勝的民主黨籍奧薩夫(Jon Ossoff)及沃諾克(Raphael Warnock)，在網上籌得數千萬元，退款約為200萬元。

川普 共和黨 喬州

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