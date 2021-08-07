我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

除非拜登解密 911罹難家屬：否則別來參加悼念

記者顏伶如／綜合報導
911恐怖攻擊事件罹難者家屬6日發表聯合聲明，呼籲拜登總統不要參加任何有關911事件的20周年紀念儀式或追悼活動，除非拜登履行讓政府資料解密的選舉承諾。(美聯社)
911恐怖攻擊事件罹難者家屬6日發表聯合聲明，呼籲拜登總統不要參加任何有關911事件的20周年紀念儀式或追悼活動，除非拜登履行讓政府資料解密的選舉承諾。(美聯社)

九一一恐怖攻擊事件罹難者家屬6日發表聯合聲明，呼籲拜登總統不要參加任何有關九一一事件的20周年紀念儀式或追悼活動，除非拜登履行讓政府資料解密的選舉承諾。

競選期間，拜登曾經承諾，如果當選總統將讓政府機關保存的證據資料解密；九一一受難家屬認為，透過政府檔案解密，將可證明沙烏地阿拉伯政府高層與2001年9月11日的恐怖攻擊有直接關聯。

聯合聲明中寫道，拜登應該避免參加將於紐約、賓州仙克斯維爾(Shanksville)以及國防部五角大廈舉行的九一一恐攻事件20周年紀念儀式，除非拜登說到做到，公布沙烏地阿拉伯官員暗助九一一恐攻的機密檔案。

罹難者家屬在聲明中表示，拜登競選期間曾說，對於九一一恐攻檔案將開放更多透明化，盡可能公布資料，但自從拜登上台以來，拜登政府到目前為止對於家屬數度去函以及提出請求，完全充耳不聞。

根據國家廣播公司(NBC)取得的聲明稿，罹難者家屬指出：「基於對那些隕歿以及傷病民眾的尊重，我們無法憑著良心歡迎總統前來神聖的事發地點，除非他兌現諾言。」

聲明中指出，自從九一一恐攻事件委員會在2004年完成調查之後，更多證據陸續浮現，一再顯示沙烏地阿拉伯政府官員支持攻擊，「歷任政府、司法部及美國聯邦調查局(FBI)都窮盡一切手段，讓這些訊息得以保密，不讓美國民眾知道九一一恐怖攻擊的真相全貌」。

兒子在世界貿易中心(World Trade Center)遇難的家屬代表伊格森(Brett Eagleson)指出，對於政府毫無作為，罹難者家屬如今「再也不知道該怎麼辦」。

伊格森說：「我們備感挫折，疲憊不已，很難過美國政府竟然20年來選擇讓檔案封存保密，這些資料跟我們深愛家人的死亡有關。」包括伊格森在內的九一一事件受害者去年將沙烏地阿拉伯政府告上聯邦法院，指控沙國政府官員與九一一恐怖份子串通合謀。

拜登 沙烏地阿拉伯 美國

上一則

審核寬鬆 紓困貸款遭詐騙 規模前所未見

下一則

失控旅客激增 航管局促機場協助遏止

延伸閱讀

表善意？秦剛再發推文：中美在新能源汽車合作潛力巨大

表善意？秦剛再發推文：中美在新能源汽車合作潛力巨大
美中關係緊張 智庫：影響企業經營但未導致供應鏈搬遷

美中關係緊張 智庫：影響企業經營但未導致供應鏈搬遷
白宮開電動車宣傳會 獨漏特斯拉 馬斯克：感覺有點怪

白宮開電動車宣傳會 獨漏特斯拉 馬斯克：感覺有點怪
過半美國人完成接種疫苗 日增確診與死亡數仍雙漲

過半美國人完成接種疫苗 日增確診與死亡數仍雙漲

熱門新聞

美國衛生當局今天公布一份最新研究發現，7月麻薩諸塞州發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，再再顯示Delta變異株傳染力驚人。(美聯社)

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

2021-07-30 15:48
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

2021-07-30 19:51
比爾蓋茲和梅琳達蓋茲2日經法官批准後「正式離婚」，為兩人多年婚姻畫上句號。(美聯社)

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

2021-08-03 00:15
紐約居民在紐約州長辦公室外，呼籲延長禁止逼遷令。歐新社

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

2021-08-05 12:34
男乘客在邊疆航空班機上遭膠帶綑綁在座位。（路透）

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

2021-08-04 12:27
美國洛杉磯國際機場。（路透）

外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗

2021-08-04 20:22

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」