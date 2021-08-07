除非拜登解密 911罹難家屬：否則別來參加悼念

911恐怖攻擊事件罹難者家屬6日發表聯合聲明，呼籲拜登總統不要參加任何有關911事件的20周年紀念儀式或追悼活動，除非拜登履行讓政府資料解密的選舉承諾。(美聯社)

九一一恐怖攻擊事件罹難者家屬6日發表聯合聲明，呼籲拜登 總統不要參加任何有關九一一事件的20周年紀念儀式或追悼活動，除非拜登履行讓政府資料解密的選舉承諾。

競選期間，拜登曾經承諾，如果當選總統將讓政府機關保存的證據資料解密；九一一受難家屬認為，透過政府檔案解密，將可證明沙烏地阿拉伯 政府高層與2001年9月11日的恐怖攻擊有直接關聯。

聯合聲明中寫道，拜登應該避免參加將於紐約、賓州仙克斯維爾(Shanksville)以及國防部五角大廈舉行的九一一恐攻事件20周年紀念儀式，除非拜登說到做到，公布沙烏地阿拉伯官員暗助九一一恐攻的機密檔案。

罹難者家屬在聲明中表示，拜登競選期間曾說，對於九一一恐攻檔案將開放更多透明化，盡可能公布資料，但自從拜登上台以來，拜登政府到目前為止對於家屬數度去函以及提出請求，完全充耳不聞。

根據國家廣播公司(NBC)取得的聲明稿，罹難者家屬指出：「基於對那些隕歿以及傷病民眾的尊重，我們無法憑著良心歡迎總統前來神聖的事發地點，除非他兌現諾言。」

聲明中指出，自從九一一恐攻事件委員會在2004年完成調查之後，更多證據陸續浮現，一再顯示沙烏地阿拉伯政府官員支持攻擊，「歷任政府、司法部及美國 聯邦調查局(FBI)都窮盡一切手段，讓這些訊息得以保密，不讓美國民眾知道九一一恐怖攻擊的真相全貌」。

兒子在世界貿易中心(World Trade Center)遇難的家屬代表伊格森(Brett Eagleson)指出，對於政府毫無作為，罹難者家屬如今「再也不知道該怎麼辦」。

伊格森說：「我們備感挫折，疲憊不已，很難過美國政府竟然20年來選擇讓檔案封存保密，這些資料跟我們深愛家人的死亡有關。」包括伊格森在內的九一一事件受害者去年將沙烏地阿拉伯政府告上聯邦法院，指控沙國政府官員與九一一恐怖份子串通合謀。