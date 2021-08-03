連鎖零售巨頭克羅格 邀趙小蘭擔任董事

前勞工部長趙小蘭將加盟Kroger任董事。(趙小蘭辦公室提供)

大型零售連鎖企業「克羅格」(Kroger)2日宣布，前勞工部 長趙小蘭 將加盟任董事會(board of directors)成員；趙小蘭是美國 歷史上首位在總統內閣任職的亞裔女性，曾在兩個共和黨政府擔任內閣部長，也是半個多世紀以來任期最長的美國內閣部長。

克羅格公司的首席執行官麥克馬倫(Rodney McMullen)表示，很高興趙小蘭加入Kroger，她是經驗豐富的國家和全球領導者，也有為美國政府最高層工作的豐富經驗，可為Kroger董事會帶來在公司管理、戰略、勞動力管理，以及公私合作夥伴關係方面的深刻認識。

趙小蘭將作為克羅格董事服務至2022年6月公司召開年度股東大會，屆時她將接受股東選舉。

趙小蘭出生在台灣，是福茂航運創始人趙錫成之女，八歲時隨家人移民美國，之後獲得曼荷蓮學院(Mount Holyoke College)經濟學學士學位，以及哈佛商學院工商管理碩士學位。

她曾在小布希總統時期擔任勞工部長、川普總統時期擔任運輸部長；她在公共服務的政府層面、私營企業及非營利組織方面經營豐富，擅長戰略管理和監督、危機管理和溝通、創新轉型、公私夥伴關係等。

克羅格是「財富」500強(Fortune 500)的前50名企業，淨收入25億5600萬元，員工超過46萬5000人；該公司以「Fresh for Everyone」(為所有人帶來新鮮)為宗旨，致力於為所有人提供新鮮、平價的美味食物，旗下超市還包括勞爾夫超市(Ralph's)、FredMeyer超市、Harris Teeter超市等。