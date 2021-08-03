德州背書失效 俄州助選再考驗川普牌靈不靈

俄亥俄州3日的特別選舉將再度測試「川普牌」是否靈驗，這次他支持的候選人是替煤礦業遊說的卡瑞。(美聯社)

前總統川普 在德州背書候選人失靈後，俄亥俄州 3日的特別選舉將再度測試「川普牌」是否靈驗，等於考驗川普造王者的地位。

川普陣營的「讓美國再度偉大」超級政治行動團體匆匆在俄州撒下30萬元購買電視廣告時段，希望給川普「欽點」的候選人「最後加持」，在眾多共和黨 競爭者當中脫穎而出。

俄州共和黨第15選區的仲夏選舉，通常不是全過性的大新聞，如今卻成為觀察川普「氣候」的關鍵選舉，大家怕不怕得罪川普，就看此一仗。

特別選舉投票率不高，按說難以準確評估川普在共和黨內的實力，他掌握的共和黨競選金庫上周握著上億元現金，仍如如不動，原因在此。但是，他挺的候選人在德州難以勝出，讓他大為緊張。

如果在俄州「二連敗」，大家就會懷疑，川普有多大能耐，明年國會期中選舉帶領共和黨奪回主導權。

俄州共和黨顧問史篤本勞奇(Ryan Stubenrauch)說，如果川普加持的人選接二連三吃敗仗，候選人和政治專業人士都不笨，「他們會說，就算有川普力挺，你也贏不了這場選舉」。

川普支持某些候選人是有條件的，例如，對抗曾經支持彈劾他的現任議員，讓某些共和黨高層憂心忡忡。他們擔心，拿這種標準提名，明年要奪回參、眾兩院的多數黨地位，恐怕不容易。

共和黨3日的選戰，川普支持的是替煤礦業遊說的卡瑞(Mike Carey)，將要取代的是年初退休的眾議員史蒂佛斯(Steve Stivers)，但卡瑞面臨九位強勁對手，包括三位現任州議員和一位前州議員。

這個選區登記選民有56萬，向來是共和黨的地盤，不過，其中一半在哥倫布市郊區的福蘭克林郡和費菲爾德郡，這兩郡的選民去年總統選舉，對川普不利；其他鄉村地區的選民，則比2016年更支持川普。

德州接替萊特(Ron Wright)眾議員的補選，川普支持萊特遺孀蘇珊‧萊特，結果輸給不怕川普奚落的艾爾濟(Jake Ellzey)。萊特2月因染疫病逝。