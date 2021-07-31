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阿富汗首批「戰友」221人抵美 拜登：歡迎回家

記者張聲肇／綜合報導
首班運載幫過美軍的阿富汗翻譯等人的班機，30日飛抵華府附近的機場。圖為2009年美軍(左一和左二)通過口譯員(右後)向阿富汗人問話。(美聯社)
首班運載幫過美軍的阿富汗翻譯等人的班機，30日飛抵華府附近的機場。圖為2009年美軍(左一和左二)通過口譯員(右後)向阿富汗人問話。(美聯社)

美軍預定在9月11日前完全撤離阿富汗，而首班運載幫過美國的阿富汗翻譯等人的班機，30日飛抵華府附近的機場，拜登總統很自豪地歡迎這200多人，包括兒童與嬰孩，到美國展開新生活。

美國積極展開撤離多年來幫助美軍及使節團的阿富汗「盟友」，凸顯美軍撤離後，阿富汗局勢在神學士團體影響下的不確定性；美國優先接到美國本土的當年盟友及其眷屬，都是可能遭到神學士報復的人。

美聯社報導，民航機送到美國的第一批221人，包括57名兒童和15名嬰兒。班機於午夜抵達維吉尼亞州的杜勒斯機場。

拜登說，這架飛機抵達是一個「重要的里程碑，我們將持續做到我們的承諾，將數以千計過去20年來，在阿富汗和美軍及外交人員並肩作戰的阿富汗國民」送到安全無虞的地方。

「我要感謝這些和美國同甘共苦過的勇敢的阿富汗人，今天，我很自豪的向他們說：『歡迎回家。』」拜登說。

國務卿布林肯和國防部長奧斯丁稱讚這些阿富汗人對美國做出的貢獻，並說他們來到美國，展現了美國對他們的承諾。

伊拉克戰爭的老兵費雪(Will Fischer)說，30日抵美這一班機最大的意義就在「守信」。

但是難民福利社團領導人維納瑞加(Krish O'Mara Vignarajah)說，拜登政府似乎急著要安置更多阿富汗人；如果來不及送來美國，趕快送到海外美國領土，如關島也可以。

維納瑞加說，美國不能背著良心把阿富汗「功臣」送到人權紀錄不良之地，讓神學士有機可乘。

國會兩黨29日一致通過贊助「庇護盟友作業」的法案，除了撥款5億元，還額外增加8000個簽證名額，給曾經幫助美國、可能遭神學士清算的阿富汗人及其眷屬。

美國有和卡達、科威特等盟國協商，要求它們幫忙暫時安置簽證審查仍在進行的阿富汗人，可是雙方還沒達成協議。

美國優先 阿富汗 拜登

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