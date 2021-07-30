遷移、根源 拜登2大戰略解決邊境危機

為應對中美洲移民大量湧入美墨邊界的危機，拜登、賀錦麗政府29日揭曉任內首個「遷移戰略」及「根源戰略」。(美聯社)

為應對中美洲無證移民大量湧入美國 南部邊界的危機，拜登、賀錦麗政府29日揭曉任內首個「遷移戰略」(Migration Strategy)及「根源戰略」(Root Causes Strategy)，前者專注應對中美洲移民湧入的危機，旨在打造公平、有序、人道的移民系統，後者聚焦加強各方合作，實現北美及中美洲地區的安全、有序、人道的移民遷徙。

拜登今年3月欽點賀錦麗領導應對南部美墨邊境 危機，之後政府向中美洲三國提供逾1000萬新冠疫苗，並分配了2億5000萬元資金幫助逾200萬人；此次發布的「根源戰略」報告達18頁，儘管未列出詳細時間線或具體措施，但列出五大核心來解決來自薩爾瓦多、危地馬拉及宏都拉斯移民危機的根源，包括解決經濟不安全與不平等；打擊腐敗、強化民主政府，推進法治；促尊重人權、勞工權益及新聞自由；反擊並預防由犯罪幫派、非法交易網路或組織從事的暴力、敲詐及其他犯罪；打擊家暴、性虐及基於性別的暴力。

賀錦麗表示，中美洲移民湧入危機根深柢固，對美國有直接影響，因此美國必須持續與當地合作處理導致人們離開中美洲、湧入美國的困境。

她說，「根源戰略」是一項借鑑了數十年經驗的綜合方案，以四大核心根據為基礎：一、解決移民湧入的根源問題對美國的整體移民改革至關重要；二、僅提供救濟無法阻止中美洲地區移民湧入美國；三、不解決根源問題，移民湧入危機就將永遠存在；四、美國無法獨自完成這項工作，需要各級政府、國際組織、企業、基金會及民間團體合作；她說，美國已下決心要把事做好。

「遷移戰略」則從外交、外國援助、公共信息、移民倡議等美國政府的多方面綜合實施，讓有緊急需要的人口先安定下來，擴大國際保護以及在母國的保護，改善並擴大臨時勞工項目，強化邊境的安全與人道管理，增強有關移民遷移的地區公共信息宣傳，並增加在美國獲得合法保護和機會的渠道。

當局表示，該戰略符合美國最高價值，即任何人應能在自己的國家過上安全、穩定、有尊嚴的生活，但若不能，這些人應能獲得庇護或走其他合法移民渠道。

不過共和黨批評拜登賀錦麗政府在美墨邊境的移民政策，指他們撤銷前總統川普時期的政策，是在鼓勵非法移民 偷渡來美國。