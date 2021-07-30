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川普任期尾聲 幾乎天天打電話施壓代理司法部長

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普去年底幾乎每天打電話給代理司法部長羅森(圖)，在電話中提醒有關2020年大選的選民舞弊或作票傳聞。(Getty Images)
前總統川普去年底幾乎每天打電話給代理司法部長羅森(圖)，在電話中提醒有關2020年大選的選民舞弊或作票傳聞。(Getty Images)

兩名知情人士指出，前總統川普去年底幾乎每天打電話給代理司法部長羅森(Jeffrey Rosen)，在電話中提醒有關2020年大選舞弊或作票傳聞。

華盛頓郵報報導，川普去年底親自對羅森施壓，包括一再打電話給他，把聽到的各種選舉傳聞告訴他，並問他司法部要如何處理。

報導指出，對於川普的電話施壓，羅森幾乎沒有讓人知道，就連最親近的核心圈也不例外；不過，消息人士指出，川普來電時，多數時候都在場的羅森資深助理唐納修(Richard Donoghue)把通話內容整理做成紀錄。

消息人士說，再過幾天，唐納修所寫的電話紀錄，可能就會交給國會，除非川普向法院聲請禁止紀錄曝光；國會調查委員會在調查川普於2020年大選投票日隔天曾做出哪些行動時，可能詢問羅森及唐納修。

川普任期尾聲在司法部任職的羅森、唐納修與其他官員，最近陸續接到司法部通知，告知若被問到去年曾與川普有過哪些接觸，司法部將不會援引行政特權(executive privilege)作護身符。

報導指出，司法部表明立場，意味著羅森等人未來面對國會調查人員詢問時，可直接透露與川普談話的所有細節，而不必受限於與總統對話屬於機密的限制。

報導指出，川普打電話給羅森是在2020年底到2021年初，當時川普與挺川陣營全面向各階層政府官員施壓，提出介入確認選舉結果程序的罕見要求；川普及川普陣營要求官員對選舉舞弊傳聞啟動新調查，或要求官員支持未經證實的作票傳聞，還要求以各種手段阻撓民主黨候選人拜登成為總統。

羅森今年5月在國會作證時曾說，川普支持者雖然提出諸多要求，他都沒有照做；他說：「在我任內，並沒有指派任何特別檢察官，不管是調查選舉舞弊或其他案件，沒有發表質疑大選的公開聲明，沒有發函給各州官員要求推翻選舉結果。」

川普 司法部 拜登

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