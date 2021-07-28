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美聯社民調：多數共和黨支持者 憂國家方向、黨的前途

編譯柯立偉╱綜合27日電
最新民調顯示，逾半的共和黨保守派選民期待川普在期中選舉中扮演要角。圖為川普24日在鳳凰城的活動上演說。(美聯社)
最新民調顯示，逾半的共和黨保守派選民期待川普在期中選舉中扮演要角。圖為川普24日在鳳凰城的活動上演說。(美聯社)

美聯社-公共事務研究中心(The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)27日公布民調顯示，絕大多數的共和黨支持者對於美國的整體政治前景相當擔憂；從對共和黨的信心到對美國民主制度完善程度的信心，都顯示出共和黨人悲觀的情緒。

只有15%的共和黨民眾認同拜登總統目前的施政，而相信民主黨政府得位不正的共和黨人仍高達66%；且只有13%的共和黨支持者對於黨的未來感到「非常樂觀」；認為目前「國家方向正確」的共和黨人也只有10%。

民調中另一個值得觀察的重點，是共和黨支持者認為川普應在2022期中選舉中扮演角色的看法；整體而言，47%的共和黨選民認為川普應在期中選舉扮演「重要角色」；34%認為川普應扮演「一定程度的角色」；18%認為完全不應扮演任何角色。

然而，倘進一步分析，深紅的保守共和黨選民有58%的比例仍期待川普在明年期中選舉中扮演要角；相比於中立共和黨選民的31%高出許多。

此外，針對兩黨歧見最嚴重的大選舞弊及1月6日國會山莊暴動兩件事，美聯社的民調進一步指出，川普在黨內的地位幾近不可動搖；即便各地法院駁回川普支持者提出的類似訴訟，但仍有將近三分之二的共和黨民眾認為，繼續調查大選舞弊「非常重要」；但認為繼續調查國會山莊暴動事件「非常重要」的共和黨人，只有38%。

從美聯社的數據看出，川普黨內地位仍高，持續扮演共主的角色；然而，若川普要重回政壇，不太可能以退任總統之尊屈就於聯邦眾院席位，而是會劍指2024；因此，自2016年川普勝選以來，美國第一場「沒有川普的選舉」能夠激起多少共和黨選民投票的熱情，仍有待觀察。

最新民調顯示，絕大多數的共和黨支持者憂心美國的整體政治前景，也有逾半的共和黨保守...
最新民調顯示，絕大多數的共和黨支持者憂心美國的整體政治前景，也有逾半的共和黨保守派選民期待川普在期中選舉中扮演要角。圖為川普支持者24日參加川普在鳳凰城舉辦的活動。(美聯社)

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