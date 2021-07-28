拜登21點移民計畫 快速遣返引來兩面夾殺批評

拜登 政府27日公布移民 計畫21點綱要，包括了之前已經宣布的多項計畫，引發最多爭議的部分，就是國土安全部宣告的重啟快速遣返(expedited removal)，立即引來兩面夾殺的批評聲浪；自由派移民權益倡議人士及移民保護組織譴責這波新措施將使得無證移民遭到加速遣返，保守派的共和黨陣營則指出，美墨邊境 無證移民人數接下來恐將繼續增加。

白宮宣布的移民計畫綱要對前總統川普的移民政策提出批判；白宮在聲明中寫道，打造公平、有條理且符合人道精神的移民制度，不可能一夕之間取得成功，「尤其是經歷了前任政府非理性且缺乏人道的政策之後，但現任政府已經有了計畫藍圖，也已獲得實質進展」。

白宮指出：「我們將永遠是個有國界的國家，我們將以公平公正的方式落實我們的移民法律。我們將持續努力，讓有條理的移民制度得以進一步鞏固。」

根據國安部26日宣布的快速遣返處理程序，邊境官員對於遭到查緝的非法入境移民，將可迅速決定是否有資格申請庇護：移民權益倡益人士指出，無證移民是否有資格申請庇護的最終裁量權竟交由邊境官員定奪，顯然違反庇護制度的法律及基本原則，極可能導致原本有資格申請庇護的無證移民被遣返回當初被迫遠走他鄉的危險境地。

聯邦疾病防治中心(CDC)去年援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定，聯邦政府得以避免新冠病毒傳播為由，將非法入境移民在邊境地區直接遣返；如今拜登政府的移民計畫21點綱要中，雖然沒有明確提到美國法典第42卷，卻允許邊境官員得以避免新冠病毒傳播為由，將遭到查緝的非法入境移民立即驅逐出境。

不過，拜登政府為無成年人陪伴的無證未成年者立下但書。

華府自由派智庫卡托研究所(Cato Institute)移民研究主任紐瓦拉斯塔(Alex Nowrasteh)分析：「拜登政府這份移民計畫把重點全都放在美國南境。到目前為止，美國政府今年大約將比法律允許名額少發10萬張綠卡，拜登政府對於這個問題並未拿出任何改進作為。」