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國會暴動調查／麥卡錫再槓錢尼「波洛西共和黨人」

編譯陳韻涵╱綜合26日電
調查國會暴動的眾院特別委員會27日首次開會，共和黨籍聯邦眾議員麗茲．錢尼將負責開場聲明。(美聯社)
調查國會暴動的眾院特別委員會27日首次開會，共和黨籍聯邦眾議員麗茲．錢尼將負責開場聲明。(美聯社)

面對政治混亂和爭議，眾院特別委員會對1月6日的國會暴動27日正式展開，當天國會暴動調查委員會將發表聲明；開場聲明之一由共和黨籍眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)發表，民主黨欲藉此提升錢尼的重要性。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)反對國會暴動調查委員人事任命，指眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)玩弄政治；麥卡錫與同黨錢尼的口水戰也轉趨白熱化，他批評錢尼和另一位同共黨籍聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)同意擔任調查委員，形同「波洛西共和黨人」(Pelosi Republicans)。

共和黨領袖上周杯葛波洛西，反對她挑選公然支持彈劾前總統川普的錢尼與金辛格擔任調查委員，兩人25日表示會力排黨內眾議，擔任委員職務。

另有四名分別來自國會維安與華府地區的各兩名警察，將在調查委員會上發表聲明，並以他們在國會暴動當天的遭遇作證。

民主黨挑選的七名調查委員之一、眾議員拉斯金(Jamie Raskin)上周表示，警察提供「整個調查的道德重心」；另一名成員謝安達(Adam Schiff)則表示，警察的證詞「是調查重要的開端，也為虛構的修正主義歷史畫下句點」，並可作為川普與共和黨人力圖將國會暴動扭曲為「可愛群眾尋常觀光參訪」的對照證詞。

民主黨力圖拉抬錢尼在國會暴動委員會調查的角色，安排她在委員會27日的首場聽證會上，發表兩項開場聲明中的一項；此舉意在彰顯委員會由兩黨共同努力的形象，另一位開場聲明講者則為委員會主席湯普森(Bennie Thompson)，他將呈現委員會歷經數月調查的「強烈視覺證據」及追根究柢的決心。

各方口水戰轉趨白熱化，麥卡錫在波洛西選定川普的批評者當委員，譴責她「玩弄政治」，藉此滿足個人政治目的。

麥卡錫與錢尼的關係過去幾年來惡化，他甚至主導驅逐錢尼出眾院共和黨第三領導地位的行動，如今在國會暴動調查委員會方面，雙方再度槓上。

錢尼與金辛格是眾院批評川普最猛烈的共和黨眾議員，他們決定擔任調查委員，招致麥卡錫批評為「波洛西共和黨人」。

共和黨 眾院 波洛西

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