德州聯邦眾議員今補選 川普支持度試金石

為因應共和黨籍聯邦眾議員萊特因新冠肺炎併發症辭世，德州三郡7月27日將進行補選二輪投票，兩位共和黨籍候選人為萊特眾議員遺孀蘇珊．萊特(左)，及州眾議員艾爾濟(右)。(CNN有線電視新聞網截圖)

為因應來自德州 第六選區的共和黨 籍聯邦眾議員萊特(Ron Wright)於2月初因新冠肺炎併發症病逝，德州三個郡5月1日舉行補選，由於當時無候選人獲得過半票數，因此由得票最高的兩位候選人於7月27日進行二輪投票。兩位進入二輪投票的候選人均為共和黨籍，分別為萊特眾議員遺孀蘇珊．萊特(Susan Wright)及州眾議員艾爾濟(Jake Ellzey)。

目前民調顯示，獲得德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)與前總統川普 支持的蘇珊．萊特有較大贏面；不過艾爾濟也獲得前州長培瑞(Rick Perry)和一眾地方名望人士的支持，且艾爾濟為選舉所投入的經費約120萬元，比起蘇珊．萊特的45萬4000元高了一倍以上。此外，由於兩位候選人同黨，對於保守派選民而言「投誰都沒差」，真正決戰的關鍵反而不是政見或意識形態，因此目前單憑民調結果推斷蘇珊．萊特必定贏得大選還太早。

包含這次德州補選在內，幾個期中選舉以前的地方小型補選，可以視為共和黨支持者對前總統川普支持度的試金石。如果蘇珊．萊特順利當選，則可說明川普仍是共和黨內的共主；相反若是敗選，可能就預示川普的支持度無法支撐他走到2024年大選。

而除了德州此次選舉外，由於川普也在俄亥俄州哥倫布市(Columbus)及克利夫蘭市(Cleveland)的選舉中表態，該兩城市的選舉結果也可作為分析川普支持度的參考資料。

為了與川普的背書抗衡，並與蘇珊．萊特作出「市場區隔」，艾爾濟特別強調其服役背景，希望爭取榮民的支持。此外，由於蘇珊．萊特鮮明的挺川立場，艾爾濟預期將獲得一定票數的民主黨支持者的支持。