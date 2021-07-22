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拜登上任首次在白宮內閣會議室舉行會議 無人戴口罩

編譯郭宣含／綜合21日電
拜登總統上任六個月後，20日二度召開全內閣會議，這次會晤討論新冠疫情、基礎建設計畫、氣候變遷和資安議題。(美聯社)
拜登總統上任六個月後，20日二度召開全內閣會議，這次會晤討論新冠疫情、基礎建設計畫、氣候變遷和資安議題。(美聯社)

拜登總統上任六個月後，20日二度召開全內閣會議，這次會晤討論新冠疫情、基礎建設計畫、氣候變遷和資安議題。

這也是拜登第一次在白宮內閣會議室(Cabinet Room)召開全體內閣會議，他今年年初親臨的首場內閣會議，因疫情必須保持社交距離而在東廳(East Room)舉行。

不過此刻此刻，由於拜登關鍵基建計畫充滿不確定性，近期又爆發新疫情，他的內閣會議也蒙上一層陰影。

拜登20日召集25名內閣官員和另外18名高層職員到西廂，聽取拜登闡述他在百年大流行病期間上任後的政府成就。

「重點是我們兌現了我們的承諾，」拜登表示：「我們必須兌現我們許下的一切承諾，因為我認為現階段多數民眾支持我們的目標。」

內閣成員密集環桌而坐，還有一群記者肩並肩紀錄整個過程；白宮在幾周前排練過內閣會議，確保所有內閣成員可以環桌而坐，而且都出現在照片中。

拜登的兩側座位是國務卿布林肯(Antony Blinken)和國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)；副總統賀錦麗則坐在拜登正對面，拜登部分最重要的幕僚則靠牆而坐，包括國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)和國內政策顧問蘇珊‧萊斯(Susan Rice)。

這番情景有別於拜登3月首場內閣會議，當時地點在更寬廣的東廳，讓與會者得以保持社交距離；當天拜登和所有與會者都戴口罩，但20日會議卻無人戴口罩。

雖然拜登民調普遍正面，但仍有遠慮；在他召開內閣會議之際，負責協商1兆元兩黨基礎建設協議的三大幕僚並不在場，他們趕往國會試圖挽救基建案。

另外，雖然美國疫情自3月以來已消退，但Delta變種病毒再次使感染率升高；白宮當天宣布，部分已接種幕僚確診，但白宮目前尚無恢復戴口罩的打算。

拜登 白宮 疫情

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