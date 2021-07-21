調查國會暴動 麥卡錫任命5共和黨委員 下周首場聽證會

眾院少數黨領袖麥卡錫表示，他已選好五名共和黨人，加入由民主黨主導調查1月6日國會暴動的遴選委員會。（美聯社）

眾院 少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)19日表示，他已選好五名共和黨 人，加入由民主黨主導調查1月6日國會暴動的國會特別委員會，麥卡錫選聯邦眾議員班克斯(Jim Banks，印第安納州)擔任共和黨在該委員會中的負責人。

這五人都支持前總統川普，班克斯近期才陪川普到美國與墨西哥邊界探視，還陪他去新澤西州高爾夫球俱樂部；麥卡錫還選擇其他四人加入該調查委員會，分別是喬丹 (Jim Jordan，俄亥俄州)、戴維斯(Rodney Davis，伊利諾州)、阿姆斯壯(Kelly Armstrong，北達科他州)和尼爾斯(Troy Nehls，德州)。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)必須依據委員會規定確認最後人選，一名匿名幕僚透露，波洛西已收到麥卡錫通知，但目前不清楚她是否與何時會批准共和黨成員。

在川普支持者突襲國會，試圖阻止認可拜登勝選後，班克斯、喬丹和尼爾斯在當日表決時都支持扭轉拜登勝選；戴維斯和阿姆斯壯則是少數支持認可拜登勝選的共和黨人。

麥卡錫表示，他希望確保「委員會裡有最好的人選」，並誇讚戴維斯在政府的貢獻，以及尼爾斯在執法單位的多年經驗。

眾院共和黨人6月表決時，除了兩人外，其他均反對成立特別委員會。

麥卡錫選擇的五人對於國會暴動事件的反應不一，喬丹主張應扭轉選舉結果，但其他人則呼籲暴徒停止暴力或予以譴責；阿姆斯壯、戴維斯都呼籲暴徒停手並感謝國會警察，尼爾斯甚至與國會警察一起幫忙擋住眾院大門。

這些新成員將於下周首場聽證會面臨挑戰，至少四名警察將現身談論國會暴動當天情況。