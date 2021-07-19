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川普稱亞利桑納州選舉舞弊 美聯社查核否定

編譯洪毅／綜合18日電

亞利桑納州涵蓋鳳凰城的馬里考帕郡(Maricopa County)總統大選驗票結果塵埃落定後，持續聲稱選舉舞弊的前總統川普曾連續發布多份聲明，再稱自己因舞弊事件而失去亞州的選舉人票，不過美聯社事實查核指出，許多有關陳述實際上是不實的。

川普去年以1萬457票之差失去亞州的選舉人票，他在近日聲明中以各種與選舉結果無關的可能瑕疵，當作選舉結果有誤的證據。

馬里考帕郡選票約300萬張，結果顯示有182張可疑選票，有四件可能構成選舉舞弊行為，民主、共和黨選票各涉及二件；這種結果首先就推翻川普所謂「亞州選舉欺詐的程度，遠超過足以推翻選舉結果的票數」的論述。

此外，川普聲稱有印製在非法、非官方用紙上的「欺詐性」選票，而且高達16萬8000張；但這些都不是事實，負責驗票的資安公司Cyber Ninjas執行長羅根(Doug Logan)也從未作此表述。

川普有關多出7萬4000張郵寄選票的說法亦非真實，因為川普引述的是兩黨追蹤提前郵寄投票狀況的報告，但報告在選舉前11天就已完成，中間會有10天空窗期。

川普與羅根都聲稱，有超過1萬1000張選票是選舉之後才投票的；羅根說，有1萬1000多人沒有在11月7日的投票名冊上出現，卻出現在12月4日的版本。

對此選務人員表示，這些人並未出現在初始版本的投票名冊上，是因為投票當天，這些人沒有出現在選舉人名冊上，也沒有攜帶身分證明文件；這些人投票後，須在截止日前補件，選票才會計入、投票人才會出現在名冊上。

川普有關選舉機器及選務網站有駭客攻擊的說法也不實，因為計算選票的機器及系統根本就沒有連到網際網路，而且沒有被安裝任何惡意軟硬體，此事得到聯邦選舉支持委員會的認證。

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