前檢察官控阻撓選舉舞弊調查 巴維理：說法不實

前賓州聯邦檢察官麥克史旺(圖)指稱，聯邦主管機關曾接獲不要積極調查2020年大選舞弊的指示，他的說法遭前司法部長巴維理反駁。(美聯社)

前總統川普 及前賓州聯邦檢察官 麥克史旺(William McSwain)均指稱，聯邦當局曾接獲不要積極調查2020年大選被控舞弊的指示；但前司法部長巴維理 (William Barr)13日反駁川普的說詞。

川普12日晚間對媒體發布聲明表示，麥克史旺原本要對選舉作弊指控啟動調查，但被攔下。

聲明中寫道：「賓州東區聯邦檢察官被禁止調查選舉舞弊指控。太可惡了！」川普聲明還附上麥克史旺的兩頁信函；打算參加賓州州長選舉的麥克史旺，在信中表示希望川普幫忙背書。

麥克史旺信中寫道，原本打算徹底調查選舉舞弊與選舉疑點，但權限遭司法部官員限縮。

他在信中指出：「我希望對社會大眾保持透明化，希望對任何指控都詳盡調查。但巴維理部長卻指示我不要對選舉疑雲公開發言，也不要發新聞稿。」

巴維理13日否認曾命令麥克史旺或其他人不要調查選舉舞弊指控；巴維理說：「信件寫得像是我下命令給他，但我從來沒有要他不能調查任何事情。」

巴維理表示，12日曾與麥克史旺談過，麥克史旺表示，只想設法降低川普疑慮，但沒說舞弊情事從未受到調查。巴維理說，信件寫得很巧妙，「他說他是為了避免衝突，他也跟我說無意說出任何會助長川普選舉遭竊理論的談話，可是他講出來的卻是一些完全不正確的事情」。

巴維理說，他在談話中對麥克史旺的兩面手法提出警告，「我跟他說，你描述的會讓人感覺，那些指控並沒有得到適當或徹底的調查」。

巴維理指出，他在選後六天便對全美聯邦檢察官下令，授權調查選舉舞弊及計票問題；當時至少一位資深檢察官為此辭職以示抗議。