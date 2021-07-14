德州華裔議員自稱「亡命人」推文糗拼錯字

德州眾議員吳元之。(取自電視ABC 13)

為阻止投票改革法案，德州 眾議會民主黨籍議員12日決定大舉出走到華府 ；其中華裔議員吳元之(Gene Wu)13日在推特 貼文，以「亡命人」(Fugitive)自居，卻引發反對者的訕笑，原來吳元之在推特中，將「第一」(First)拼錯成「拳頭」(Fist)，因此「第一餐」就成了「拳頭餐」。

吳元之13日在推特上發布貼文，說：「身為亡命人的第一餐，好吃。」並附上一盒凱撒沙拉及零卡可樂的照片；吳元之在該貼文中，誤將「第一」拼錯成「拳頭」。

吳元之稍後還發推，表示：「現在我知道州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)的每天的感受了，還不錯嘛，難怪他屢次犯罪不止」；帕克斯頓面臨多起貪腐指控，被指操守不佳，還有愛拍前總統川普馬屁的批評，共和黨內已有布希家族成員等人將在選戰中挑戰他。

而吳元之拼錯單字，以保守派為主的反對者沒有放過這次機會來大做文章：有人嘲諷亡命人通常不會有這樣準備好的食物，以及「拳頭」；還有人說，在登機享受「拳頭餐」之前，要出示身分證明嗎？

或是對其「曬食物」的做法不以為然，問：「你是如何在狗仔隊及粉絲都想關注你時用餐的？」；吳元之在稍早前抵達華府時的推文說，他們在此地能夠「得到認可」並因其行動而「得到掌聲」。

曼哈頓研究所(Manhattan Institute)成員里德爾(Brian Riedl)則表示，吳元之的貼文展示了「廉價的勇氣」的「自戀舉措」，呼籲其不要以1960年代民權運動者那樣自居。