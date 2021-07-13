不滿左派把持 前美式足球選手挑戰共和黨阿州參議員

前美式足球選手貝克特(圖)12日宣布投入明年共和黨提名競選，希望打敗阿肯色州現任聯邦參議員布茲曼，進軍國會對抗民主黨「激進的社會主義者」。(美聯社)

前美式足球選手貝克特(Jake Bequette)12日宣布投入明年共和黨 提名競選，希望打敗阿肯色州現任聯邦參議員 布茲曼(John Boozman)，進軍國會對抗民主黨 「激進的社會主義者」。

32歲的貝克特陸軍退伍，曾任阿肯色大學校隊和新英格蘭愛國者隊選手，在宣布參選的影片中不斷展示眾院議長波洛西、參院多數黨領袖舒默和紐約州新秀議員歐凱秀等「左派」政治助人物的照片，說「華府的現況真令人丟臉，民主黨被激進社會主義者把持，而太多共和黨樂得附和混日子。」

布茲曼2010年首度當選參議員，2016年再度獲選，但明年改選，將受到不少有意取而代之者挑戰，不但共和黨內競爭者眾，如2014挑戰州長失敗的靶場業主摩根(Jan Morgan)，連民主黨內也有三人爭取黨內提名，挑戰占有優勢的共和黨對手。

也是阿肯色大學足球校隊出身的布茲曼，是川普屬意的人選，4月宣布已籌得110萬元，競選連任。當選參議員之前，曾任眾議員，代表阿拉斯加西北選區。

布茲曼競選團隊發言人希金斯(Toni-Marie Higgins)說布茲曼是為阿肯色州奮戰最力的狠角色，保守派形象強勁，也毫不掩飾，期盼能持續服務阿拉斯加民眾。阿拉斯加向來是共和黨的地盤。

貝克特團隊說，貝克特才是「真正的保守派，能夠推動川普的保守派政治路線。」貝克特在競選文宣中不直接點名布茲曼，但接受媒體訪問時說，布茲曼花太多時間在華盛頓。

他告訴美聯社，布茲曼在華府已20年，在這沼澤地即將進入第三個十年期，「我想，該改變一下，換個新人了。」