我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

不滿左派把持 前美式足球選手挑戰共和黨阿州參議員

記者張聲肇╱綜合報導
前美式足球選手貝克特(圖)12日宣布投入明年共和黨提名競選，希望打敗阿肯色州現任聯邦參議員布茲曼，進軍國會對抗民主黨「激進的社會主義者」。(美聯社)
前美式足球選手貝克特(圖)12日宣布投入明年共和黨提名競選，希望打敗阿肯色州現任聯邦參議員布茲曼，進軍國會對抗民主黨「激進的社會主義者」。(美聯社)

前美式足球選手貝克特(Jake Bequette)12日宣布投入明年共和黨提名競選，希望打敗阿肯色州現任聯邦參議員布茲曼(John Boozman)，進軍國會對抗民主黨「激進的社會主義者」。

32歲的貝克特陸軍退伍，曾任阿肯色大學校隊和新英格蘭愛國者隊選手，在宣布參選的影片中不斷展示眾院議長波洛西、參院多數黨領袖舒默和紐約州新秀議員歐凱秀等「左派」政治助人物的照片，說「華府的現況真令人丟臉，民主黨被激進社會主義者把持，而太多共和黨樂得附和混日子。」

布茲曼2010年首度當選參議員，2016年再度獲選，但明年改選，將受到不少有意取而代之者挑戰，不但共和黨內競爭者眾，如2014挑戰州長失敗的靶場業主摩根(Jan Morgan)，連民主黨內也有三人爭取黨內提名，挑戰占有優勢的共和黨對手。

也是阿肯色大學足球校隊出身的布茲曼，是川普屬意的人選，4月宣布已籌得110萬元，競選連任。當選參議員之前，曾任眾議員，代表阿拉斯加西北選區。

布茲曼競選團隊發言人希金斯(Toni-Marie Higgins)說布茲曼是為阿肯色州奮戰最力的狠角色，保守派形象強勁，也毫不掩飾，期盼能持續服務阿拉斯加民眾。阿拉斯加向來是共和黨的地盤。

貝克特團隊說，貝克特才是「真正的保守派，能夠推動川普的保守派政治路線。」貝克特在競選文宣中不直接點名布茲曼，但接受媒體訪問時說，布茲曼花太多時間在華盛頓。

他告訴美聯社，布茲曼在華府已20年，在這沼澤地即將進入第三個十年期，「我想，該改變一下，換個新人了。」

共和黨 民主黨 參議員

上一則

1996年未開封「超級馬利歐64」 拍出156萬元

下一則

司法改革 聯邦檢察官需新血 拜登政府新壓力

延伸閱讀

保守派民調 川普支持度飆至70%

保守派民調 川普支持度飆至70%
澳洲參議員派屈克：拋棄「一中」停止外交幻想

澳洲參議員派屈克：拋棄「一中」停止外交幻想
2名共和黨參議員移民改革案 各方不滿

2名共和黨參議員移民改革案 各方不滿
推開川普 喬治亞州長坎普力拚連任

推開川普 喬治亞州長坎普力拚連任

熱門新聞

脫衣舞孃晚上10點抵達俱樂部後台等待上班。圖／取自tiktok@accordingtoheather

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

2021-07-05 12:01
愛達荷州僅1500人的小鎮「太陽谷」，本周將舉辦一年一度的億萬富豪聚會活動，當地的機場停滿各式私人飛機。(Getty Images)

愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

2021-07-06 23:42
白宮8日承認Delta變種病毒傳播範圍超過聯邦政府預期；公衛專家警告，若單日確診數持續攀升，更多州可能在秋季恢復室內口罩令與其他防疫措施。圖為紐約街頭人流如織。(Getty Images)

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

2021-07-08 22:30
在全球最大請願網站Change.org上，希望美國政府發放2000美元紓困金的連署人數已突破250萬大關。(美聯社)

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

2021-07-08 13:47
芝加哥一家超市內，顧客在選購水果。(Getty Images)

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

2021-07-07 09:41
芝加哥警方4日在一處槍擊案現場調查。(美聯社)

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

2021-07-05 20:37

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理