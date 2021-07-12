2名共和黨參議員移民改革案 各方不滿
共和黨聯邦參議員孔寧(John Cornyn)和提里斯(Thom Tillis)上周共同提出移民改革草案，引起移民維權團體與兩黨人士抨擊，部分保守派人士認為此案可能成為參院阻撓民主黨推動其移民改革法案的後門。
孔寧和提里斯建議，為「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)庇護的夢想生鋪平成為公民的道路。
外界正討論民主黨會用「預算協議程序」推動移民改革時，參院版本的共和黨移民草案觸怒許多左派人士，而右派人士認為此提議形同「大赦」無證移民。
移民維權團體「美國的聲音」(America's Voice)執行主任沙里(Frank Sharry)說：「又來了，參議員孔寧本周推動的計畫並非設立兩黨渠道，而是單一政黨的譴責遊戲。孔寧和共和黨今年不想通過移民改革，希望明年再處理移民問題。」
反對移民的社運人士形容，這項提案跨越紅線，形同「大赦」非法抵美的移民。
美國移民改革聯盟(FAIR)發言人特拉格瑟(Matthew Tragesser)說：「這沒有意義且時機不對，共和黨一心想著大赦，儘管孔寧的名字裡跟共和黨一樣有字母R，但這並不表示他們會以和諧的方式促進國家在移民方面的利益。」
孔寧和提里斯在寫給參院司法委員會主席、民主黨籍聯邦參議員德賓(Dick Durbin)的信中提及這項移民改革，估計最多會有70萬移民受惠。
相較之下，非營利組織「移民政策研究所」(MPI)估計，民主黨版本的移民提案可能惠及至少130萬人。
自由意志卡托研究所(Libertarian Cato Institute)的移民研究主任諾拉斯特(Alex Nowrasteh)表示，他不確定民主黨是否有足夠的資金推動協議法案或更大的單黨議案。
諾拉斯特表示，孔寧的策略只是拖延的零碎手段，將複雜的事情分成許多小部分來處理很棒，但前提是移民改革要獲得人民的支持。
對於各界批評，孔寧的發言人娜塔莉‧雅斯比克(Natalie Yezbick)表示：「唯有在華府，才會在要求通過DACA法案的同時，被貼上延遲讓DACA法案通關的標籤。」
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