2名共和黨參議員移民改革案 各方不滿

共和黨 聯邦參議員孔寧(John Cornyn)和提里斯(Thom Tillis)上周共同提出移民 改革草案，引起移民維權團體與兩黨人士抨擊，部分保守派人士認為此案可能成為參院阻撓民主黨 推動其移民改革法案的後門。

孔寧和提里斯建議，為「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)庇護的夢想生鋪平成為公民的道路。

外界正討論民主黨會用「預算協議程序」推動移民改革時，參院版本的共和黨移民草案觸怒許多左派人士，而右派人士認為此提議形同「大赦」無證移民。

移民維權團體「美國的聲音」(America's Voice)執行主任沙里(Frank Sharry)說：「又來了，參議員孔寧本周推動的計畫並非設立兩黨渠道，而是單一政黨的譴責遊戲。孔寧和共和黨今年不想通過移民改革，希望明年再處理移民問題。」

反對移民的社運人士形容，這項提案跨越紅線，形同「大赦」非法抵美的移民。

美國移民改革聯盟(FAIR)發言人特拉格瑟(Matthew Tragesser)說：「這沒有意義且時機不對，共和黨一心想著大赦，儘管孔寧的名字裡跟共和黨一樣有字母R，但這並不表示他們會以和諧的方式促進國家在移民方面的利益。」

孔寧和提里斯在寫給參院司法委員會主席、民主黨籍聯邦參議員德賓(Dick Durbin)的信中提及這項移民改革，估計最多會有70萬移民受惠。

相較之下，非營利組織「移民政策研究所」(MPI)估計，民主黨版本的移民提案可能惠及至少130萬人。

自由意志卡托研究所(Libertarian Cato Institute)的移民研究主任諾拉斯特(Alex Nowrasteh)表示，他不確定民主黨是否有足夠的資金推動協議法案或更大的單黨議案。

諾拉斯特表示，孔寧的策略只是拖延的零碎手段，將複雜的事情分成許多小部分來處理很棒，但前提是移民改革要獲得人民的支持。

對於各界批評，孔寧的發言人娜塔莉‧雅斯比克(Natalie Yezbick)表示：「唯有在華府，才會在要求通過DACA法案的同時，被貼上延遲讓DACA法案通關的標籤。」