推開川普 喬治亞州長坎普力拚連任

共和黨籍喬治亞州州長坎普。(美聯社)

喬治亞州共和黨 籍州長坎普(Brian Kemp)明年將尋求連任，但與前總統川普的「選舉舞弊論」唱反調的他，可能面臨兩黨夾殺。若要續坐州長之位，他必須重新整合共和黨勢力。

共和黨在喬治亞州選情低迷，年初兩席參院補選都被民主黨 候選人奪下。而在州長選舉，更可能遭遇2018年的老對手史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)再次挑戰。坎普表示：「這次選舉我就像個挑戰者，必須帶著危機意識全力以赴。」

坎普目前選戰策略的重點，與2018年勝選時類似；先必須贏得鄉村與小鎮地區保守派人士的支持，接著在亞特蘭大地區，獲得足夠的中間派選票。此外，也必須與川普脫鉤。

坎普表示：「喬治亞州正在正確的方向上，因為我們有非常優秀的掌舵人，不只是在州府，還有州議會。」州眾議會少數黨黨鞭，民主黨籍的威克森(David Wilkerson)雖然不情願，但也對坎普的策略讚賞有佳，他說：「他是個漸進主義者。」

為鞏固共和黨選民，坎普必須重擊拜登總統盟友、亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)。他的策略為針對犯罪的增加，以及她曾致函州教育委員會呼籲禁止教授批判種族理論(critical race theory)，企圖重創「華府自由派」。

爭取中間選民選票，坎普提議為教師加薪，投資偏遠地區寬頻建設，以及共和黨版本，涵蓋範圍更大的醫療補助計畫(Medicaid)。而對所有選民，新冠疫情後的重啟，以及相較全國的低失業率則是他引以為傲的政績。

儘管如此，坎普較為爭議的是簽署投票 法，嚴格限制不在籍投票和投票箱，不過他也放寬本人提早投票的機會。這給予州政府更大權力掌控地方投票，被民主黨和民人權士視為針對民主黨佔優勢的都會選區。但他反駁自己並沒有通過不具理由的不在籍投票，等更為激進的政策。

民主黨和共和黨人士，大致同意坎普最大的不確定因素，就是艾布蘭。但民主黨州眾議員黛比‧巴克納(Debbie Buckner)指出：「這可能是種族間的競爭。」她表示她選區內的許多白人選民，可能不偏好非裔女性擔任州長。