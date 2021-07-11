德州縮限投票權法 民主黨議員擬再杯葛 擋州議會表決

德州議會共和黨人召開臨時會來推動縮限投票權法案，民主黨議員可能再以退席來杯葛。圖為民主黨籍眾議員在州議會前說明反對立場。(美聯社)

在德州 共和黨人明確表示本周末將進一步推動全美最嚴苛的縮限投票 權法案之際，德州民主黨 人醞釀第二度退席抗議，阻止州議會達法定人數；與此同時，州議會大廈在10日當天出現上百人排隊數小時，準備對法案投下反對票。

由共和黨控制的德州議會為因應前總統川普有關去年大選舞弊的虛假說法，急於從嚴制定投票法，並於8日開啟特別會期；德州民主黨人5月為此採取退席手段，現在可能二度退席，彰顯他們加大力道拒絕共和黨人以此為優先事項，並意圖向拜登總統施壓要求聯邦對投票案採取行動。

德州縮限投票權新法草案內容，包括禁止設置24小時投票站、禁止投遞箱、停止「免下車」投票等。

德州參眾議會10日推進的縮限投票權法案已去掉兩項最具爭議條款：禁止周日上午投票(許多上教堂的非裔在周日投票)及一段可讓法官更容易推翻選舉的措詞。

有意在2022年挑戰共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)的德州民主黨前國會眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)表示，倘若民主黨人選擇走那條路，他會籌集資金「養活和安置立法者」。

民主黨眾議員江森(Jarvis Johnson)則說，「我們應該留下來嗎？當然不。沒什麼事情是真誠的，沒人用對彼此最大尊重來做事。」

民主黨領導人一直表示不排除再次退席，但也表示希望在為期30天特別會議期間削弱該法案。江森相信他的許多同僚準備再次拒絕讓共和黨人達到法定人數；但其他民主黨人發言抱持謹慎態度。

德州民主黨人若再度退席，也只是爭取更多時間。因為艾伯特可繼續召集更多為期30天特別會議，直到法案通過為止；近2000名國會工作人員薪水也可能因此懸而未決，艾伯特已否決立法部門資金，並暗示只要議員提出法案擺在他桌上，這筆資金就會在今夏恢復。

德州民主黨人2003年為阻止共和黨繪製新投票地圖，也曾退出州議會，他們改去奧克拉荷馬州和新墨西哥州一個月，但共和黨人最終還是通過了新選區重畫。