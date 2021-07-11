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兩場議員補選在即 喬州新投票法惹議

編譯陳韻涵／綜合10日電

喬治亞州兩個州眾議會選區決選將於12日舉行，聯邦法官上周拒絕在選前阻止挑戰喬治亞州新選舉法的訴訟，但不排除影響未來選舉的可能。

選舉權倡議人士訴請地方法官布利(J.P. Boulee)禁止喬州實行新的選舉法，新選舉法已引發八宗聯邦訴訟，此案攸關觀察選舉進行，以及申請不在籍投票的新期限。

此次遭受質疑的規定包括禁止觀察員觀察選民，使他們能看到選民的投票結果、將任何在不在籍投票過程中所見的任何事情，通報選務官員以外的人，以及估計或統計缺席選票的數量，或缺席選票上的任何圈票結果，以及拍攝電子圈票機上的螢幕畫面或已投票的選票；至於不在籍投票的新申請截止日期，改為選前11天。

共和黨支持改革選舉規定並在今年付諸實行，民主黨則認為這創造了不必要的投票限制，尤其是對有色人種。

大多數訟案包括其中一項6月由司法部提起的案件，挑戰部分法律威脅到投票權。

法官本月7日裁決的訟案主要訴求並未聚焦最常被批評的法律內容，而是選舉過程監督或拍照的部分。

良好治理聯盟(Canadian Coalition for Good Governance)領導的活動指出，法律中受到質疑的部分，將正常的選舉觀察活動列為刑事犯罪範疇，可能恫嚇選民、選舉觀察員和新聞媒體工作者。

此外，更嚴謹的不在籍投票期限基本上就不太可能在決選中申請這種投票方式；代表喬州的律師則表示，相關規定只是強化既有規範，這是促進選舉廉正的必要措施。

喬州兩個州眾議會選區6月15日補選，決選將於本月12日登場；布利在裁決書中寫道，現在改變規則可能影響選舉。

喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)表示，這是另一宗對抗喬州選舉法的「無聊訴訟」(frivolous lawsuits)。

拉芬斯伯格說，「我們會持續看到新的訴訟出現，但也會在法庭一直戰勝它們。」

投票 喬州 喬治亞州

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