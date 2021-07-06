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拜登提名土地管理局局長人選 曾寫匿名信惹議

記者顏伶如／綜合報導
聯邦土地管理局局長人選崔西‧史東-曼寧人事案，恐因一封30多年前她在大學時期寫的信而出現波折。(美聯社)
聯邦土地管理局局長人選崔西‧史東-曼寧人事案，恐因一封30多年前她在大學時期寫的信而出現波折。(美聯社)

拜登總統提名的聯邦土地管理局局長人選崔西．史東-曼寧(Tracy Stone-Manning)，人事案恐因一封30多年前她在大學時期寫的信而出現波折。

史東-曼寧在1989年春季向蒙大拿大學(University of Montana)圖書館借了一台打字機，避開使用自己的電腦，寫了一封匿名信給美國國家森林局。信中聲稱，有人為了保護即將遭砍伐的愛達荷州森林，已在樹上嵌入鋼釘。

這封信是史東-曼寧在支持環保主義的一群朋友要求下所寫並寄發，後來導致學生宿舍被調查人員搜查，涉案學生也遭大陪審團調查。史東-曼寧在法庭上的證詞則讓兩名被告因此被送進聯邦監獄。

華盛頓郵報報導，共和黨籍參議員如今以這封匿名信為例指出，史東-曼寧身為環保極端主義者，應該退出土地管理局局長提名案。

參院能源與自然資源委員會成員、共和黨籍懷俄明州聯邦參議員貝拉索(John Barrasso)便說：「崔西‧史東-曼寧勾結環保恐怖分子。」

前總統歐巴馬任內的土地管理局局長艾比(Bob Abbey)表示，不同意‧史東-曼寧接掌土地管理局，因為她涉及鋼釘嵌樹事件，「而且她在整起案件一開始保持沉默，導致他人面臨安全威脅」。

但當年因為這起案件在聯邦法院坐牢兩個月、史東-曼寧的大學同窗費察德(Jeff Fairchild)接受華郵訪問時則說，史東-曼寧除了幫忙打字寫信外，對整起事件一無所知，根本沒有參與其中。

前總統川普任內，土地管理局並沒有獲得參院通過任命的局長，代理局長潘德雷(William Perry Pendley)過去曾主張，土地管局應出售旗下所有國有土地。土地管理局在川普任內遷至科羅拉多州西部，局裡約300名人員因此辭職或申請調職前往其他部門。

提名 參院 共和黨

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