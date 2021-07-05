獨樹一幟 阿肯色州長哈欽森反對共和黨川普化

阿肯色州州長哈欽森。(美聯社)

共和黨 阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)執政取向雖多偏保守派，但不像一意抱前總統川普 大腿的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)及南達科他州 州長諾姆(Kristi Noem)，他在總統選票大多投給川普的州內獨樹一幟，反對共和黨川普化，叫不少人覺得耳目一新。

美聯社報導，哈欽森就某些社會議題，雖然通過最強勢的立法，但他不支持阿肯色倒向川普，相反地還疏遠這種走向。

目前很多傾共和黨州如佛州及南達科他州，其州長碰到川普說詞如聽綸音，唯川普政策是從，哈欽森卻背向而馳；他抱持共和黨與川普黨有別的態度，讓自己在出力打造成紅色(指挺共和黨)州的阿肯色共和黨內，反倒成了局外人，不過倒也可以測驗有雄心的共和黨人，在全國紅上加紅的州，是否能不靠川普而走出一條路。

共和黨民調專家艾里斯(Whit Ayres)指出，哈欽森代表共和黨一股重要的力量，其聲浪相形之下，超然於任何既成的共識之外；他獨立思考，很多共和黨人覺得這很清新。但艾里斯不忘指出，共和黨要走向何方，目前猶未可知。

哈欽森一點也不像川普，至少由為人處世來看是如此。他當過檢察官，態度溫和，每周日早晨必由聖經詩歌摘句，由推特發出去；碰到有爭執的議題，都會試著剖析差異，比如他支持擴大州內醫療濟助，但要求要有工作；這條州方要求後來遭法院擋下。

哈欽森還想管好州內愈形惡化的新冠疫情；阿肯色染疫件數上升，疫苗接種率偏低；只是他的州長權，因為更早時他設下的防疫措施觸怒保守派州議員，目前碰到羈絆。

目前哈欽森成為有線電視台常客；阿肯色州議會針對跨性別年輕人制定州法，被他否決，另外他還警告黨內同志，別把命運跟川普綁太緊；他認為假如川普是2022年選戰主軸命題，那共和黨必輸無疑，因為川普名字沒印在選票上，而共和黨必須成為有理想、講原則的政黨，不能跟國家時事脫節。

有些川普黨準備取哈欽森而代之，有些阿肯色政治人物指哈欽森活在古代，而川普及川普主義才是全新的未來；哈欽森表示，2022期中選就能見真章，看看他的訊息還能不能與今日選民有共鳴。