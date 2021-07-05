共和黨內初選 非裔魏斯特挑戰現任德州州長艾伯特

佛州前聯邦眾議員魏斯特，明年將競逐共和黨黨內提名，參選德州州長。(美聯社)

佛州前聯邦眾議員 魏斯特(Allen West)4日已放話，明年將競逐共和黨 黨內提名，參選德州 州長，為右派的怒火出一口氣；非洲裔的魏斯特，因十年前的茶黨運動趁勢而起，但現任州長艾伯特(Greg Abbott)優勢不小，魏斯特面臨重重挑戰。

美聯社報導，魏斯特本次出馬角逐提名，勝出機率看似渺茫。同黨籍的艾伯特打算競選第三屆任期，也可能有意2024白宮大位；艾伯特另取得前總統川普的加持，魏斯特得把川普的票奪過來，才有一絲機會贏得德州共和黨內初選。

魏斯特的障礙還不止如此；艾伯特募款能力之強，為全美各州州長之最，今年以來已吸金約4000萬元，另外，共和黨內權力斡旋者對魏斯特避之唯恐不及。魏斯特過去一年擔任德州共和黨主席，利用該職位找艾伯特等他認為不夠保守派的人之麻煩，直到6月才下台。

只是，魏斯特在草根階層仍有魅力；他當選一屆聯邦眾議員，任內好鬥成性，其表現讓他足以成為艾伯特黨內初選最強的對手。目前跡象已指出，艾伯特著手捍衛自己的右派支持者；通過州法，把以前從不支持的德州槍枝州法放得更寬鬆；另還大力支持川普對美、墨邊界移民的態度。

魏斯特在達拉斯市效卡羅爾頓(Carrollton)市「客旅教會」(Sojourn Church)，面對教眾宣布參選；他說，「讓我們起而捍衛上帝、國家及德州」，接著把做禮拜的視頻放上推特。

民主黨雖在德州連戰連敗，仍認為有望贏得德州，只是還沒找好候選人，2022年出來挑戰艾伯特，只有前聯邦眾議員歐洛克(Beto O' Rourke)表態，或許有意代表民主黨出征。

魏斯特2010年在佛州當選聯邦眾議員，任內一度指責民主黨團內有80名共產黨，因此變成茶黨的最愛兼避雷針，但是他2012年未能連任，接下來搬往德州。