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最新資料：川普及盟友曾施壓亞州官員 圖阻拜登勝選

記者顏伶如／綜合報導
最新曝光的資料顯示，前總統川普曾施壓亞利桑納州最大的馬瑞波卡郡，企圖影響總統大選結果。圖為該郡驗票現場。(美聯社)
最新曝光的資料顯示，前總統川普曾施壓亞利桑納州最大的馬瑞波卡郡，企圖影響總統大選結果。圖為該郡驗票現場。(美聯社)

最新曝光的語音留言及簡訊資料顯示，2020年大選結束後，由於前總統川普企圖阻撓拜登贏得亞利桑納州的選舉結果而頻頻施壓，馬瑞波卡郡(Maricopa County)共和黨高層幹部不堪其擾，避接川普或川普盟友的電話。

這批2日晚曝光的資料讓外界看到川普、川普律師及親信如何在幕後運籌帷幄，對亞利桑納州共和黨籍選務官員施壓；國會今年1月6日確認選舉人團投票結果前幾天，川普曾要求喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)找出足夠的選票，翻轉拜登在喬州勝選的結果。

通訊紀錄顯示，今年1月3日華府時間午夜前，川普曾設法與馬瑞波卡郡務委員會(Maricopa County Board of Supervisors)主席西克曼(Clint Hickman)聯絡；川普打電話給拉芬斯伯格要求翻轉喬州選情新聞曝光幾個小時後，川普打電話給西克曼。

最新曝光的資料顯示，前總統川普曾施壓亞利桑納州最大的馬瑞波卡郡，企圖影響總統大選...
最新曝光的資料顯示，前總統川普曾施壓亞利桑納州最大的馬瑞波卡郡，企圖影響總統大選結果。圖為該郡選務人員統計選票。(美聯社)

白宮接線生在語音信箱中留言說：「哈囉，先生。我是白宮接線生，打電話來讓您知道，如果您有空的話，總統現在方便與您通電話。」

白宮接線生在留言中說：「先生，如果方便的話，請您回電，感激不盡。祝您有個愉快的夜晚。」

西克曼對「亞利桑納共和報」(The Arizona Republic)表示，並沒有回電給白宮；西克曼說，有覺得川普來電是想要施壓，要求更改選舉結果，或者想要討論選舉陰謀論。

西克曼說：「我不會側錄總統的來電談話，所以我乾脆不接電話。我不想周日晚上還要在家裡處理棘手的電話。」

馬瑞波卡郡務委員會的五名委員中，有四名共和黨人，但對該郡2020年大選結果，郡務委員會始終立場堅定，強調選舉公平公正。

馬瑞波卡郡是亞利桑納州人口最多的郡，鳳凰城也在郡內，全郡選民約占全州選民的六成。

共和黨亞利桑納州黨部主委凱莉‧沃德(Kelli Ward)曾遊說馬郡郡務委員會共和黨籍成員，要求質疑選舉結果；她曾發送簡訊給西克曼寫道：「我們需要你停止計票。」

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