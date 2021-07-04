最新資料：川普及盟友曾施壓亞州官員 圖阻拜登勝選

最新曝光的資料顯示，前總統川普曾施壓亞利桑納州最大的馬瑞波卡郡，企圖影響總統大選結果。圖為該郡驗票現場。(美聯社)

最新曝光的語音留言及簡訊資料顯示，2020年大選結束後，由於前總統川普 企圖阻撓拜登贏得亞利桑納州的選舉結果而頻頻施壓，馬瑞波卡郡(Maricopa County)共和黨 高層幹部不堪其擾，避接川普或川普盟友的電話。

這批2日晚曝光的資料讓外界看到川普、川普律師及親信如何在幕後運籌帷幄，對亞利桑納州共和黨籍選務官員施壓；國會今年1月6日確認選舉人團投票結果前幾天，川普曾要求喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)找出足夠的選票，翻轉拜登在喬州勝選的結果。

通訊紀錄顯示，今年1月3日華府時間午夜前，川普曾設法與馬瑞波卡郡務委員會(Maricopa County Board of Supervisors)主席西克曼(Clint Hickman)聯絡；川普打電話給拉芬斯伯格要求翻轉喬州選情新聞曝光幾個小時後，川普打電話給西克曼。

最新曝光的資料顯示，前總統川普曾施壓亞利桑納州最大的馬瑞波卡郡，企圖影響總統大選結果。圖為該郡選務人員統計選票。(美聯社)

白宮 接線生在語音信箱中留言說：「哈囉，先生。我是白宮接線生，打電話來讓您知道，如果您有空的話，總統現在方便與您通電話。」

白宮接線生在留言中說：「先生，如果方便的話，請您回電，感激不盡。祝您有個愉快的夜晚。」

西克曼對「亞利桑納共和報」(The Arizona Republic)表示，並沒有回電給白宮；西克曼說，有覺得川普來電是想要施壓，要求更改選舉結果，或者想要討論選舉陰謀論。

西克曼說：「我不會側錄總統的來電談話，所以我乾脆不接電話。我不想周日晚上還要在家裡處理棘手的電話。」

馬瑞波卡郡務委員會的五名委員中，有四名共和黨人，但對該郡2020年大選結果，郡務委員會始終立場堅定，強調選舉公平公正。

馬瑞波卡郡是亞利桑納州人口最多的郡，鳳凰城也在郡內，全郡選民約占全州選民的六成。

共和黨亞利桑納州黨部主委凱莉‧沃德(Kelli Ward)曾遊說馬郡郡務委員會共和黨籍成員，要求質疑選舉結果；她曾發送簡訊給西克曼寫道：「我們需要你停止計票。」