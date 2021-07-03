美對阿富汗離而不棄？ 民間多少人關心撤軍？

駐阿富汗美軍最高指揮官米勒上將（左）二日拜會阿富汗總統甘尼。（美聯社）

美國 最後一批駐軍已離開阿富汗 基地，全面撤軍進入最後階段。美國總統拜登 一方面對漸不關心阿富汗戰爭的美國民眾誇耀他完成撤軍的能力，另一方面則對憂心未來安全的阿富汗民眾信誓旦旦保證，美國沒有遺棄他們。看似兩面討好的策略，卻是矛盾扞格的訊息。

紐約時報報導，拜登會見上月下旬來訪的阿富汗總統甘尼時表示，美國將如期完成撤軍，阿富汗政府最終將靠自己維持國家安全，但也強調美國仍會提供支援。

儘管情報單位評估，美軍撤離後，阿富汗政府可能撐不過半年，拜登仍決意如此，此乃經過深沉的個人計算，影響因素有三。首先，神學士和阿富汗政府的和平談判失敗的可能性非常高，美國不如早點撤軍。

其二，美國前總統川普去年二月和神學士高層簽訂協議，美方承諾撤軍，神學士則保證清剿恐怖組織，以及和阿富汗政府議定權力共享的和平協議。美國若不盡早撤軍，神學士可能以美方毀諾為理由出手，屆時美軍遭攻擊的風險大增。

第三，美國情報官員告訴拜登，凱達和伊斯蘭國（IS）等激進組織對美國本土的威脅大降，至少要花兩年才能重整勢力，撤軍此其時也。

曾擔任阿富汗美軍指揮官及美國駐阿富汗大使的艾江山中將指出，在美國物資及數百名民間包商的支援下，阿富汗陸軍和警察可以正常運作「一段時間」。

艾江山說，但若政府分裂或遭攻擊而垮台，且阿富汗鄰國基於利益各自支持不同的民兵組織，那麼阿富汗安全部隊終將潰敗。

根據美聯社和芝加哥大學全國意見調查中心的一項去年民調，受訪的美國民眾僅一成二表示仍密切關注美軍在阿富汗的新聞。

曾擔任阿富汗東部美軍指揮官的施若瑟少將指出：「許多美國人已經忘記阿富汗，除非他們有親友死於這場戰爭。絕大多數美國人並不注意此事。」