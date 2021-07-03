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美對阿富汗離而不棄？ 民間多少人關心撤軍？

編譯莊蕙嘉／綜合報導
駐阿富汗美軍最高指揮官米勒上將（左）二日拜會阿富汗總統甘尼。（美聯社）
駐阿富汗美軍最高指揮官米勒上將（左）二日拜會阿富汗總統甘尼。（美聯社）

美國最後一批駐軍已離開阿富汗基地，全面撤軍進入最後階段。美國總統拜登一方面對漸不關心阿富汗戰爭的美國民眾誇耀他完成撤軍的能力，另一方面則對憂心未來安全的阿富汗民眾信誓旦旦保證，美國沒有遺棄他們。看似兩面討好的策略，卻是矛盾扞格的訊息。

紐約時報報導，拜登會見上月下旬來訪的阿富汗總統甘尼時表示，美國將如期完成撤軍，阿富汗政府最終將靠自己維持國家安全，但也強調美國仍會提供支援。

儘管情報單位評估，美軍撤離後，阿富汗政府可能撐不過半年，拜登仍決意如此，此乃經過深沉的個人計算，影響因素有三。首先，神學士和阿富汗政府的和平談判失敗的可能性非常高，美國不如早點撤軍。

其二，美國前總統川普去年二月和神學士高層簽訂協議，美方承諾撤軍，神學士則保證清剿恐怖組織，以及和阿富汗政府議定權力共享的和平協議。美國若不盡早撤軍，神學士可能以美方毀諾為理由出手，屆時美軍遭攻擊的風險大增。

第三，美國情報官員告訴拜登，凱達和伊斯蘭國（IS）等激進組織對美國本土的威脅大降，至少要花兩年才能重整勢力，撤軍此其時也。

曾擔任阿富汗美軍指揮官及美國駐阿富汗大使的艾江山中將指出，在美國物資及數百名民間包商的支援下，阿富汗陸軍和警察可以正常運作「一段時間」。

艾江山說，但若政府分裂或遭攻擊而垮台，且阿富汗鄰國基於利益各自支持不同的民兵組織，那麼阿富汗安全部隊終將潰敗。

根據美聯社和芝加哥大學全國意見調查中心的一項去年民調，受訪的美國民眾僅一成二表示仍密切關注美軍在阿富汗的新聞。

曾擔任阿富汗東部美軍指揮官的施若瑟少將指出：「許多美國人已經忘記阿富汗，除非他們有親友死於這場戰爭。絕大多數美國人並不注意此事。」

美國 阿富汗 拜登

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