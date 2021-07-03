美軍撤駐紮20年巴格蘭空軍基地 拜登被問「不太開心」

拜登總統2日在白宮記者會上拒絕回答記者詢問有關阿富汗撤軍的問題，他表示國慶日臨近，他想「談些高興的事」。(路透)

駐阿富汗 美軍加速撤軍行動，2日已淨空並撤出阿富汗最大的「巴格蘭」空軍基地(Bagram Airfield)；國防官員說，所有美國 與北大西洋公約組織(NATO)軍人都已經離開巴格蘭空軍基地，外國部隊即將全面撤出阿富汗。

拜登 總統2日被記者追問四個阿富汗安全問題後顯得不悅，拒絕回答阿富汗後續事項，指國慶長周末假期將屆，不想破壞好心情。

美聯社報導，拜登下令五角大廈9月11日之前完成撤軍，結束整整20年的入侵阿富汗之戰；國防部表示，可望更早達標，事實上撤軍已大致結束，可能本周末就完成任務，只是一些相關事宜必須在接下來幾周制定妥當，包括美軍在阿富汗首都喀布爾的新指揮結構；另與土耳其談判，安排維護巴格蘭機場安全事宜，屆時才能宣布撤軍行動正式結束。

美國正在撤軍阿富汗，搬運工人和維修人員日前將一架黑鷹直升機裝載到運輸機上。(路透)

五角大廈發言人柯比(John Kirby)表示，安全有序地撤軍，讓美國得以維持未來外交使節駐在阿富汗，防止阿富汗再度變成恐怖分子的巢穴而危及美國。

政府同時正研選方案，確保數千因過去協助美軍的阿富汗人安全；那些人懼怕神學士等激進組織的報復，申請赴美簽證，但美國尚未批准。

拜登政府表示，打算先疏散這些人到第三國，等候簽證批准，但地點尚未決定。

巴格蘭機場位於阿富汗首都喀布爾北方31哩(約50公里)處，當地民政長官勞菲(Darwaish Raufi)表示，美軍夤夜撤走，未與當地官方協作，結果2日清晨招來幾十名當地人入內打劫殘留物件，直到阿富汗軍隊前來擋下那些人，還逮捕幾個。

美軍全部撤離後，阿富汗軍隊的士兵7月2日在巴格蘭空軍基地外的一個公路檢查站警戒。(Getty Images)

福斯新聞網(Fox News)報導，美軍撤走後，阿富汗有再淪落入神學士組織手中之虞；拜登總統在美國先談6月就業報告表現亮麗之後，接連回答幾個有關阿富汗局勢的問題，包括國安事宜及撤軍時間表，但接下來臉露不悅，表示自己想談「高興的事」。

拜登表示，不想再回答(阿富汗)問題了，「喂，快要國慶日了；各位的提問，本人很在乎，下周會回答的。但國慶日長周末降臨，本人想慶祝，好事即將發生」。

福斯新聞網強調，拜登猛談經濟數據，顯然想規避阿富汗撤軍這個他就任總統以來重大外交決策，別再被逼問；「各位的負面問題，本人會回答的——呃，不是負面，是正當問題」，拜登糾正自己的措詞。