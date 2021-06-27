210萬張票 亞利桑納州馬瑞波卡郡大選票稽查告一段落

亞利桑納州馬瑞波卡郡2020年大選210萬張選票的重驗作業已經結束。圖為計票人員在籃球館進行驗票。(美聯社)

亞利桑納州 參議會共和黨 團聘請的科技顧問，已經完成2020年大選馬瑞波卡郡(Maricopa County)210萬張選票稽查的計票與照相；雖然稽查報告仍須過一段時間才會公布，但馬郡選票稽查選告一段落，仍有重要意義。

馬瑞波卡郡選票稽查是基於政黨立場而發起的驗票，在過去選舉不曾發生；川普 支持者聘請的驗票團隊人員，在籃球館進行漫長的稽查任務。

前總統川普在2020年選舉連任失敗，挺川群眾在沒有證據之下，聲稱川普輸掉亞利桑納州以及其他決戰州，都是因為選舉舞弊的緣故。共和黨居多數的亞利桑納州參議院因此下令馬瑞波卡郡選票必須接受稽查。

共和黨掌政的馬瑞波卡郡務委員會(Maricopa County Board of Supervisors)則多次表示，選舉公正公平，並無任何問題。

負責馬瑞波卡郡選票稽核工作發言人的前任共和黨籍亞利桑納州州務卿班尼特(Ken Bennett)表示，選票稽查最終版報告還要數周或數月才會出爐。

稽查結果並不會改變選舉結果，但川普及川普忠實支持者相信透過稽查行動必定可以找出選舉陰謀論的證據。

過去一直是共和黨票倉的亞利桑納州，2020年大選由拜登總統險勝川普。最近幾次選舉的投票趨勢則可看出，亞利桑納州選民已經逐漸朝向中間路線。

選舉專家則說，稽查人員缺乏經驗、存有偏見，採用的稽查方式則不可靠，最終結果將引人疑竇。主導選票稽查的共和黨籍亞利桑納州參院議長范恩(Karen Fann)聘請佛州網路資安公司「網路忍者」(Cyber Ninjas)承包選票稽查。「網路忍者」並無選務經驗，負責人羅根(Doug Logan)曾在推特發文支持川普的選舉陰謀論。