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拜登收回言論 力挽跨黨派基建協議

編譯盧炯燊／綜合26日電
拜登總統26日改變「參院跨黨派小組達成的基建協議預算與採納民主黨的支出優先事項」說法，以挽救基建預算協議。圖為他24日說明基建協議檔案照。(美聯社)
拜登總統26日改變「參院跨黨派小組達成的基建協議預算與採納民主黨的支出優先事項」說法，以挽救基建預算協議。圖為他24日說明基建協議檔案照。(美聯社)

面對參院跨黨派小組達成的基建協議可能泡湯的威脅，拜登總統26日收回他早前在記者會聲稱「參院跨黨派小組達成的基建協議預算與採納民主黨的支出優先事項，兩者缺一不可，否則協議會作廢」的說法。

拜登26日在回答媒體的提問時，聲稱這番說話「不是我的本意」。

不過有評論認為，拜登收回這番說話，目的是挽救跨黨派小組達成的基建協議，這份協議也是他視為成功標誌之一。

拜登當時在記者會上毫不含糊的說，若不採納民主黨的支出優先事項，他不會簽署協議是不爭的事實；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)其後也表明總統一直公開這樣說，根本不是秘密。

拜登這個說法主要是向民主黨內的自由派表達立場，然而在共和黨人裡，就如同投下一個政治深水炸彈；共和黨對手即時抓住了他的評論，暗示他談判是惡意的；就連共和黨溫和派也感到憤怒。

面對共和黨人群情洶湧，拜登收回說法是否足以平息風波，目前仍未可測，但有評論認為，拜登的說法暫未破壞達成協議的交易，因為跨黨派小組的參議員和助理26日均表示會繼續推動此事，進一步敲定細節及立法文字，並會遊說爭取最少60票來通過議案。

小組成員之一的新罕布夏州民主黨籍參議員沙欣(Jeanne Shaheen)表示，民眾非常希望達致小組所做的事情；她也說不明白拜登為何會有這個立場，但她會全力爭取這個協議獲得支持。

拜登也會在29日到威斯康辛州出席活動，正式開始公開推動協議；莎奇在新聞發布會上表示，未來有不少工作要做，總統已準備好捲起袖子，拼命來完成它。

拜登 民主黨 共和黨

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