川普幹將 邊境巡邏隊長史考特遭拔官

美國邊境巡邏隊隊長史考特發表聲明稱，收到拜登政府發函告知，要求在請辭、退休或調職三種選項當中做出決定。圖為史考特(右)2018年陪同川普總統視察邊界。(Getty Images)

跨越美墨邊境 的非法移民人數創20年新高之際，拜登 政府決定拔除前總統川普 任命的邊境巡邏隊隊長史考特(Rodney Scott)，準備任命新人選。

美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)隊長史考特23日在社群網站發表聲明，表示收到拜登政府發函告知，要求在請辭、退休或調職三種選項中做出決定；史考特說，通知信中並未說明拔官理由為何，但上級機關必須經過這一形式(pro forma)程序，「以便讓新政府安排他們想要的人」。

華盛頓郵報報導，在邊巡隊擁有29年資歷的史考特遭拔官意味拜登政府希望推動美國邊境巡邏隊高層人事改革，20年來日漸嚴重的非法入境問題始終無法解決，讓邊境巡邏隊承受龐大壓力，邊巡隊領導層普遍傾向支持前總統川普的政策。

報導指出，史考特遭撤換早在意料中，不少現任及前任美國邊境巡邏隊員表示，拜登上台後史考特能繼續留在原職這麼久，頗讓人意外。

2020年總統大選期間，史考特多次在川普身邊為川普強硬的邊境政策辯護；報導指出，史考特大力挺川，某些時候毫不避諱展現黨派傾向，讓同事私下表示憂心。

史考特在臉書聲明中表示，仍會在目前職務留任約60天，尚未決定是否離開邊境巡邏隊或接受調職。

史考特離開後，隊長一職將由邊境巡邏隊副隊長奧提茲(Raul Ortiz)暫代。

今年5月間，邊境巡邏隊總共羈押大約18萬名非法入境移民，人數創下20年來單月份新高；報導指出，包括史考特在內的邊巡隊高層主管都曾批評拜登推翻川普任內移民政策，認為川普政策能夠有效鞏固邊境安全。

報導指出，邊巡隊現任與離職人員透露，過去幾個月，史考特雖然對邊境問題感到挫折，卻仍盡力協助拜登政府，與國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)保持良好關係，今年2、3月邊境出現人數破紀錄的無成年人陪伴孩童時，史考特也設法配合處理安置問題。