我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

川普幹將 邊境巡邏隊長史考特遭拔官

記者顏伶如、編譯林育正／綜合報導
美國邊境巡邏隊隊長史考特發表聲明稱，收到拜登政府發函告知，要求在請辭、退休或調職三種選項當中做出決定。圖為史考特(右)2018年陪同川普總統視察邊界。(Getty Images)
美國邊境巡邏隊隊長史考特發表聲明稱，收到拜登政府發函告知，要求在請辭、退休或調職三種選項當中做出決定。圖為史考特(右)2018年陪同川普總統視察邊界。(Getty Images)

跨越美墨邊境的非法移民人數創20年新高之際，拜登政府決定拔除前總統川普任命的邊境巡邏隊隊長史考特(Rodney Scott)，準備任命新人選。

美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)隊長史考特23日在社群網站發表聲明，表示收到拜登政府發函告知，要求在請辭、退休或調職三種選項中做出決定；史考特說，通知信中並未說明拔官理由為何，但上級機關必須經過這一形式(pro forma)程序，「以便讓新政府安排他們想要的人」。

華盛頓郵報報導，在邊巡隊擁有29年資歷的史考特遭拔官意味拜登政府希望推動美國邊境巡邏隊高層人事改革，20年來日漸嚴重的非法入境問題始終無法解決，讓邊境巡邏隊承受龐大壓力，邊巡隊領導層普遍傾向支持前總統川普的政策。

報導指出，史考特遭撤換早在意料中，不少現任及前任美國邊境巡邏隊員表示，拜登上台後史考特能繼續留在原職這麼久，頗讓人意外。

2020年總統大選期間，史考特多次在川普身邊為川普強硬的邊境政策辯護；報導指出，史考特大力挺川，某些時候毫不避諱展現黨派傾向，讓同事私下表示憂心。

史考特在臉書聲明中表示，仍會在目前職務留任約60天，尚未決定是否離開邊境巡邏隊或接受調職。

史考特離開後，隊長一職將由邊境巡邏隊副隊長奧提茲(Raul Ortiz)暫代。

今年5月間，邊境巡邏隊總共羈押大約18萬名非法入境移民，人數創下20年來單月份新高；報導指出，包括史考特在內的邊巡隊高層主管都曾批評拜登推翻川普任內移民政策，認為川普政策能夠有效鞏固邊境安全。

報導指出，邊巡隊現任與離職人員透露，過去幾個月，史考特雖然對邊境問題感到挫折，卻仍盡力協助拜登政府，與國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)保持良好關係，今年2、3月邊境出現人數破紀錄的無成年人陪伴孩童時，史考特也設法配合處理安置問題。

美墨邊境 拜登 川普

上一則

拜登提名馬侃遺孀任駐聯國糧農組織代表

下一則

昂貴腦瘤藥不補助 藥廠遭責唯利是圖

延伸閱讀

參院兩黨妥協 美1.2兆元基建計畫達協議

參院兩黨妥協 美1.2兆元基建計畫達協議
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
協助阿富汗口譯員撤至美國？拜登：不會把他們拋在後面

協助阿富汗口譯員撤至美國？拜登：不會把他們拋在後面
香港蘋果日報被迫停刊 拜登籲北京停止打壓媒體

香港蘋果日報被迫停刊 拜登籲北京停止打壓媒體

熱門新聞

位於佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)的一棟康斗公寓(condominium)，24日早晨突然倒塌，警方證實至少已3死，99人失聯。（美聯社）

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

2021-06-24 19:31
美國金融大亨、海曼資本的創辦人巴斯（Kyle Bass）19日晚間在推特上發布了一張照片，照片中他穿著一件將中國標註為「西台灣」（WEST TAIWAN）的T恤。（取材自推特）

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

2021-06-20 13:20
新書「噩夢般場景」爆料說，前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下，讓白宮幕僚措手不及。圖為去年10月4日川普在住院期間，坐車到醫院外向支持者揮手。(Getty Images)

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

2021-06-24 23:07
根據CDC的數據，截至21日，45%的美國人已完整接種新冠疫苗。路透

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

2021-06-21 15:42
全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎，CDC將就此召開緊急會議。圖為青少年在紐約市打新冠疫苗。(Getty Images)

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

2021-06-23 21:02
研究指出，Delta的傳染力比英國變種病毒Alpha高約60%。圖為美國加州15日解除防疫警戒，加州人打了疫苗外出還是願意戴口罩。（中央社）

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

2021-06-18 22:01

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯