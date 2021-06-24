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初選爆冷 美將誕生60年首見社會主義大都會市長

中央社／紐約23日綜合外電報導
積極參與社區運動的38歲護理師華爾頓（圖）22日在初選中擊敗當選4屆的紐約州水牛城現任市長。取材自臉書
積極參與社區運動的38歲護理師華爾頓（圖）22日在初選中擊敗當選4屆的紐約州水牛城現任市長。取材自臉書

美國媒體今天報導，由於民主黨初選爆冷，美國預計誕生60年來首位社會主義路線的大都會市長。

積極參與社區運動的38歲護理師華爾頓（India Walton）昨天在初選中擊敗當選4屆的紐約州水牛城現任市長，在沒有共和黨候選人角逐的情況下，華爾頓幾乎篤定在11月2日當選，成為水牛城市長。

人口約25.5萬的水牛城幾乎一面倒支持民主黨籍總統拜登。

根據大部分開完的選票，華爾頓得票率52%，領先得票率44%的62歲現任市長布朗（Byron Brown）。

華爾頓的參選獲得全美最大社會主義組織「美國民主社會主義者」（Democratic Socialists of America ）以及左派工人家庭黨（Working Families Party）背書。

紐約時報」、國家廣播公司新聞網（NBC）及美國有線電視新聞網（CNN）指出，華爾頓將成為繼1948年至1960年威斯康辛州密爾瓦基市長柴德勒（Frank Zeidler）以來，首位社會主義派的大都會市長。

她的勝選是美國民主社會主義運動最新取得的勝利。共和黨常把「美國民主社會主義者」貼上共產黨的標籤，不過這個組織其實較接近西歐社會主義，接受自由市場原則。

華爾頓的政見包括改革地方警力提升透明度、訂定租金上限，以及成立地區公立銀行。

美國 紐約時報 大都會

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