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川普曾質疑庫許納「出書搶功」 女兒女婿低調切割

記者顏伶如／綜合報導
由於川普持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。(Getty Images)
由於川普持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)報導，12名川普時期白宮、聯邦政府官員及川普團隊成員、親信透露，前總統川普在長女伊凡卡及女婿庫許納淡出核心圈後，開始質疑庫許納擔任白宮資深顧問時的表現，包括促成中東區域和平言過其實。

報導指出，雖然圍繞在川普身邊的幕僚成員經常改變，但川普盟友指出，如今在川普身邊獻策的人物，不乏某些需要提高警覺的人，例如OAN新聞網主播克莉絲汀納‧巴布(Christina Bobb)及「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)。

知情人士透露，由於川普始終走不出敗選的陰影，持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒及女婿選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。

川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)一名會員指出，今年春夏兩季的俱樂部固定活動上已不見伊凡卡、庫許納及他們三名兒女的身影。

消息人士說，川普於今年5月從海湖莊園移居新澤西州貝明斯特(Bedminster)的高爾夫球俱樂部暫住前，住在邁阿密的伊凡卡與庫許納約每隔三到四周才會到海湖莊園探望川普；相形之下，川普長子小唐納則持續留在川普身邊。

過去是川普重要幕僚的庫許納，基本上已不再參與川普團隊各項決策；知情人士形容，庫許納漸行漸遠，就好像剛把孩子送到托兒所的家長一般，「每天早晨佇足時間愈來愈短」。

報導指出，今年3月中旬，幾名最受川普信賴的顧問建議川普找人加入團隊打理日常運作事務，協助安排會議行程、募款活動、替參選人背書等細節；一名前白宮官員說：「並不是說川普需要尋找新的庫許納，但感覺如同拼圖缺了一塊，導致團隊內部出現混亂。」

據透露，川普在與親信的私下談話中，質疑庫許納過去的角色；過去兩周曾與川普談話的消息人士說，川普抱怨庫許納以七位數酬勞簽訂的新書合約，擔心庫許納在新書中為某些政績搶功。

一名前白宮官員說：「川普不喜歡功高震主的人，這不是秘密。分寸拿捏非常重要，否則就會惹得川普不高興。」

川普 庫許納 白宮

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