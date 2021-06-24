共和黨查2020大選：密西根無弊端 促查宣揚陰謀論者

密西根州參議會監督委員會，在共和黨議員主導下調查2020選舉，結果發現無弊端。圖為保守派民眾在密州議會前聚集，要求對去年大選重新驗票。(美聯社)

密西根州參議會監督委員會在共和黨 議員主導下調查2020年總統大選，結果發現沒有弊端；委員會並要求州檢察長調查為募款或為私利而無端指控安群郡(Antrim County)選舉結果有問題的人。

委員會23日公布55頁的調查報告稱，2020年總統選舉沒有「普遍或系統性詐騙」弊端，選務機構公布的選舉結果就是「真正的結果」，拜登贏川普 15萬5000票，也就是得票率高2.8%。

共和黨人士要求密州仿效亞利桑納州，具體詳細查核選票，州參議會調查完畢，呼籲州民「用批判的眼睛與耳朵」看待那些為了個人利益，宣揚「明顯錯誤」的陰謀論的人。

密西根北部鄉區人口2萬3000的安群郡在選舉夜計票過程中，一度發生人為錯誤，不是機器錯誤，經發現立即改正，重新逐張驗票，也沒發現有人動過手腳。

州檢察長內索爾(Dana Nessel)的發言人穆可梅(Lynsey Mukomel)說，檢察長看完整本報告後，將決定是否對持續宣揚安群郡選舉弊端的人，發動刑事調查。

共和黨參議員執筆的報告明列MyPillow創辦人林德(Mike Lindell)、律師狄波諾(Matthew DePerno)和前該州參議員柯貝克(Patrick Colbeck)為宣傳陰謀論的嫌疑人，也批評了川普的律師朱利安尼。

報告也針對流行多時的「弊端」傳言一一批駁，例如死人投票 、選民收到不是自己要的不在籍投票選票(郵寄選票)、重複計票、底特律投票結束後好幾萬張票被丟進選票箱等。

報告建議投票日於晚上8點關閉票箱，計票才不會過半夜仍無法結束；但民主黨認為這樣會讓部分選民喪失投票機會，等於被剝奪選舉權。